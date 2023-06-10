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Kansere yakalandığını duyurmuştu! Survivor Nagihan Karadere son sağlık durumunu açıkladı

10.06.2023 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor’ın unutulmaz isimlerinden biri olan Nagihan Karadere geçtiğimiz günlerde kanser olduğunu açıklamıştı. Son olarak Survivor 2022 All Star'da yarışan Karadere iki farklı kanser türüyle mücadele ettiğini söylemişti. Ünlü isim sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Kansere yakalandığını duyurmuştu! Survivor Nagihan Karadere son sağlık durumunu açıkladı

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor’daki performansı ile hafızalara kazınan Nagihan Karadere, Acun Ilıcalı ile yaşadığı gerilimle gündeme gelmişti. Ünlü isim daha sonra yaptığı açıklamada kanser olduğunu duyurmuştu.

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38 yaşındaki Nagihan Karadere son sağlık durumunu açıkladı. “Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Doktorumun yanındayım. Birkaç gün önce bana çok güzel bir haber vermişti ve ben de koşarak yanına geldim.” diyen ünlü isim “Raporum tertemiz çıktı. Çok mutluyum gerçekten, aylardır stres içerisindeydim. Mücadelemiz çok güzel geçti, doktoruma çok teşekkür ederim.” dedi.

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Nagihan Karadere açıklamasında "Yanımda olan, dualarını esirgemeyen tüm sevenlerime sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizi çok öpüyorum. 6 ay sonra tekrardan kontrolüm olacak" sözlerine yer verdi.

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