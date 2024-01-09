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Kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi! Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü!

09.01.2024 18:22 | Son Güncelleme:
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Ucuz Roman, Ferman ve Ağla Ağla gibi şarkılarıyla bilinen ünlü şarkıcı Şimal, sık sık geçirdiği rahatsızlıklardan dolayı gündeme geliyor. Meme kanserini yenen şarkıcıdan üzen haber geldi. Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından beyin tümörü olduğunu duyurdu.

İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Şimal, daha önce rahatsızlığıyla gündeme gelmişti.

Şimal, geçtiğimiz yıllarda meme kanserini yenmişti. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda beyin tümörüne yakalandığını duyurdu.

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Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" dedi.

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ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

400'e yakın bestesi bulunduğu bilinen şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal ilk olarak 2012 yılında çıkış yapmıştır.


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