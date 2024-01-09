Kanseri yenen ünlü şarkıcı Şimal'den üzen haber geldi! Şarkıcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü!

İlk albümünü 2012 yılında yayınlayan ünlü şarkıcı Şimal, daha önce rahatsızlığıyla gündeme gelmişti.

Şimal, geçtiğimiz yıllarda meme kanserini yenmişti. Ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımda beyin tümörüne yakalandığını duyurdu.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından "Maalesef bu sefer beyinde tümör gördüler. Diyecek hiçbir şeyim yok, dualarınızı beklemekten başka acil ameliyat dediler, çok üzgünüm" dedi.

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

400'e yakın bestesi bulunduğu bilinen şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal ilk olarak 2012 yılında çıkış yapmıştır.







