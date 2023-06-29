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  4. Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun peruksuz halini paylaştı! İşte son durumu

Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun peruksuz halini paylaştı! İşte son durumu

29.06.2023 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Ayçin Tuyun, saçlarını kazıttıktan sonra peruk kullanmaya başladı. Tedavi süreci devam eden oyuncu, sosyal medya hesabından "Kansere inat gülümse" diyerek, peruksuz halini paylaştı. Ünlü ismin son paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun peruksuz halini paylaştı! İşte son durumu

'Beyaz Gelincik', 'Ömre Bedel', 'Kız Annesi' ve 'Bir Yusuf Masalı' gibi yapımlarla izleyicisinin karşısına çıkan Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor.

Kemoterapi tedavisinin ardından saçlarını kazıtan ve peruk kullanmaya başlayan 36 yaşındaki oyuncu, ilk kez peruksuz halini takipçileriyle paylaştı.

Ayçin Tuyun

Üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını ifade eden Ayçin Tuyun, sosyal medya hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla fotoğrafını yayınladı.

Ayçin Tuyun 2

Son durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.

Ayçin Tuyun 3

Ayçin Tuyun 4

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