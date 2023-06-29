Kanserle mücadele eden Ayçin Tuyun peruksuz halini paylaştı! İşte son durumu

'Beyaz Gelincik', 'Ömre Bedel', 'Kız Annesi' ve 'Bir Yusuf Masalı' gibi yapımlarla izleyicisinin karşısına çıkan Ayçin Tuyun, bir süredir meme kanseri tedavisi görüyor.

Kemoterapi tedavisinin ardından saçlarını kazıtan ve peruk kullanmaya başlayan 36 yaşındaki oyuncu, ilk kez peruksuz halini takipçileriyle paylaştı.

Üç aydır aldığı tedavinin olumlu sonuçlar verdiğini ve bu süreci atlatacağını ifade eden Ayçin Tuyun, sosyal medya hesabından "Kansere inat gülümse" notuyla fotoğrafını yayınladı.

Son durumuyla ilgili bilgi veren oyuncu, "Kanserle mücadelem devam ediyor. Hep yeniyorum diyorum, inanıyorum. Her şeye rağmen dimdik ayakta ve hayattayım" ifadelerini kullandı.



