Kante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Daha şimdiden eleştiriler başladı

Fenerbahçe’nin büyük beklentilerle transfer ettiği N'Golo Kante, ilk haftalarda hayal kırıklığı yarattı. Yüksek maliyetine rağmen üç maçta etkisiz kalan Fransız yıldız için özel idman programı devreye sokulurken, sarı-lacivertliler oyuncunun form tutmasını bekliyor.

Fenerbahçe’nin devre arasında büyük umutlarla kadrosuna kattığı N'Golo Kante, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı. Teknik direktör Domenico Tedesco’nun ısrarıyla transfer edilen Fransız yıldız için yönetim tüm şartları zorlamış, Youssef En-Nesyri takasta kullanılmıştı.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Kante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Daha şimdiden eleştiriler başladı 1

2.5 yıllık sözleşme karşılığında toplam 42 milyon Euro’yu bulan maliyetiyle dikkat çeken 34 yaşındaki orta saha, performansıyla henüz fark yaratamadı. Süper Lig’de iki, Avrupa Ligi’nde bir olmak üzere üç karşılaşmada forma giyen Kante, sahadaki etkisiyle beklentileri karşılayamadı.

TAKIMIN EN KÖTÜSÜ

Kante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Daha şimdiden eleştiriler başladı 2

Oynadığı iki maçta takımın en düşük reytingini alan deneyimli futbolcu, ortalama 6.5 maç puanında kaldı. Defansif katkı sağlamakta zorlanan Kante, hücumda da üretken olamadı. Girdiği 15 ikili mücadelenin 7’sini kaybederken maç başına 7 top kaybı yaptı. Sadece bir şut deneyen Fransız yıldız isabet sağlayamazken, yaptığı iki ortada da hedefi bulamadı. Hücum organizasyonlarında ise yalnızca bir kilit pas girişiminde bulundu.

ÖZEL PROGRAM HAZIRLANDI

Kante oynadığı 2 maçta bin pişman etti! Daha şimdiden eleştiriler başladı 3

Fiziksel olarak takım temposunun gerisinde olduğu belirtilen tecrübeli oyuncu için özel bir idman programı hazırlandı.

