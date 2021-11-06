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Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

06.11.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olan Kanunsuz Topraklar dizisi, ilk altı bölüm sonrası reytingleri beklentinin altında kalınca, Fox Tv harekete geçti. Bir süredir ortalamanın üzerinde reytingler alan dizi, geçtiğimiz çarşamba günü bir hayli düşüş yaşadı.

Kanunsuz Topraklar dizisi hayranlarına kötü haber! Yayın akışından çıkarıldı

Kanunsuz Topraklar dizisiyle ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Reytingleri sert bir şekilde düşen diziyle ilgili Fox Tv harekete geçti. 10 Kasım Çarşamba akşamı Kanunsuz Topraklar dizisini merakla bekleyen hayranlar üzülecek. Çünkü yayın akışında dizi gözükmüyor.

KANUNSUZ TOPRAKLAR’IN YERİNE ELBET BİR GÜN GELDİ

10 Kasım Çarşamba günü Fox TV’nin yayın akışında saat 20.30’da Elbet Bir Gün dizisinin ilk bölümünün yayınlanacağı belirtiliyor. Yani Kanunsuz Topraklar ara verdi.

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Dizinin neden ara verdiği, bu aranın ne kadar süreceği henüz bilinmiyor. Ancak yapılan tahminler dizide yaşanan yönetmen değişikliğinin ve senaryoda da bazı değişimlerin gerçekleştirilmesi için böyle bir ara verilmiş olabileceğine işaret ediyor.

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YÖNETMEN DEĞİŞİKLİĞİ

Dizinin en başından bu yana ekibin başında bulunan usta yönetmen Faruk Teber ayrıldı. 6 bölüm çektikten sonra görevini Cevdet Mercan’a devreden Faruk Teber artık ekip ile birlikte olamayacak. Yeni yönetmenin gelişi ile birlikte bazı değişimler yaşanması da bekleniyor.

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Kanunsuz Topraklar dizisi
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