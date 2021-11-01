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Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç hakkında şoke eden iddia! Yanıt gecikmedi

01.11.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanunsuz Topraklar'ın başrol oyuncusu Esra Bilgiç hakkında şoke eden iddia gündeme geldi. Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü olan oyuncu Esra Bilgiç'in çekimlerde istediği marka vitamin takviyesi alınmadığı için kriz çıkardığı ileri sürüldü. Bilgiç iddialara yanıt verdi.

Kanunsuz Topraklar'ın Gülfem'i Esra Bilgiç hakkında şoke eden iddia! Yanıt gecikmedi

Ramo dizisindeki rolüyle yıldızı parlayan ve şimdilerde Kanunsuz Topraklar dizisinde başrol oynayan Esra Bilgiç'in 5 gün süren reklam çekiminde kaprisleriyle ekibe zor anlar yaşattığı ileri sürüldü. Hakkındaki iddialarla kısa sürede gündem olan oyuncu, sessizliğini bozdu.

İSTEDİĞİ OLMAYINCA SETE ÇIKMADI

İddiaya göre Esra Bilgiç Pakistan'daki bir markanın reklam yüzü oldu. Çekimleri 5 gün boyunca İstanbul'da gerçekleştirilen reklamlarda güzel oyuncunun kaprisleriyle herkesi bunalttığı ileri sürüldü. Çekimlerin son gününde vitamin takviyesi isteyen oyuncu, karavanına bırakılan vitaminlerin istediği marka olmadığını görünce isyan çıkardığı "Vitamin gelmeden sete çıkmam" resti çektiği de iddia edildi.

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"ÇAMUR AT İZİN KALSIN"

Set çalışanlarını saatlerce soğukta beklettiği konuşulan Esra Bilgiç'ten hakkındaki iddialara cevap gecikmedi. Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu "Çamur at izi kalsın. Çok ayıp. Bu yapılan haksızlık. Rica ederim çıkan haberlere itibar etmeyin" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Esra Bilgiç Kanunsuz Topraklar dizisi
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