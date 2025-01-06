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Kanye West eşinin doğum gününü şoke eden bir pozla kutladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 13:25
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Kanye West, eşi Bianca Censori'nin doğum gününü banyo yaparken çekilmiş videosunu paylaşarak kutladı.

Kanye West eşinin doğum gününü şoke eden bir pozla kutladı

Kanye West, Kim Kardashian ile boşandıktan sonra eski eşine ikizi kadar benzerliğiyle dikkat çeken Bianca Censori ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kanye West’in Bianca Censori üzerinde baskı kurduğu ve onu giymek istemediği kıyafetleri giymeye zorladığı iddiaları sıkça gündeme gelmişti.

Genç kadının sokakta neredeyse yarı çıplak şekilde dolaştığı halleri sıklıkla gündeme geldi. West ve Censori'nin uygunsuz görüntüleri büyük tepki alırken ikili bu iddialara hiçbir zaman yanıt vermedi.

Evlilikleri süren çiftten Bianca Censori 30. yaşını kutluyor. Kanye West karısının doğum gününü yine şoke eden bir paylaşımla kutladı.

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West karısının banyo yaparken videosunu çekerek paylaştı. Bianca'nın çıplak bir şekilde banyo yaptığı siyah beyaz bir klip yayınlayan Kanye West yine gündeme bomba gibi düştü.

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Şarkıcı videonun altına 'mutlu yıllar bebeğim' diye yazdı.

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Şarkıcı daha sonra ise doğum günü partisinde karısının, 50 yaşındaki İspanyol aktris Penelope Cruz ile dans ettiği anları da paylaştı.

Anahtar Kelimeler:
Kim Kardashian
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