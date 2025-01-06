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Miley Cyrus, 2025 Altın Küre kırmızı halısında dikkat çekti! Önü ayrı arkası ayrı iddialı!

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
06.01.2025 09:39
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Altın Küre Ödülleri'nde ünlüler yine tarzlarıyla adından söz ettirdi. Geceye oldukça iddialı bir elbise ile gelen Miley Cyrus kırmızı halıda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Miley Cyrus, 2025 Altın Küre kırmızı halısında dikkat çekti! Önü ayrı arkası ayrı iddialı!

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar kadar kırmızı halı da dikkat çekti.

Miley Cyrus, 2025 Altın Küre kırmızı halısında, seksi bir görüntü sergiledi.

Sırtı açık olan bu seksi elbise, derin bir yırtmaç ve karın kısmındaki kesiklerle Miley'nin sıkı karın kaslarını da gözler önüne serdi. Miley'nin geniş dövme koleksiyonunu gösteren sırt dekoltesi de oldukça çekiciydi.

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Elbisenin üst kısmındaki taş işlemeler, görünüme ihtişamlı ve parlak bir dokunuş kattı.

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Şarkıcının bal köpüğü tonlarındaki saçları dağınık bir topuzla şekillendirilmiş ve ön kısmında hafif bir perçemle Pamela Anderson'ın ikonik 90'lar tarzına selam duruyordu.

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ALTIN KÜRE KAZANANLARI

Bu yıl 82'ncisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde "Emilia Perez" filmi 4 ödülle başı çekti. Gecede, Emmy Ödülleri'ne damga vuran "Shogun" dizisi 4 ödül kazandı. Adrien Brody, "The Brutalist" filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazanırken Demi Moore "Cevher" filmindeki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

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Miley Cyrus
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