Kanye West ile Jay-Z arasında buzlar eridi! Dargın rap şarkıcıları yeni şarkı için buluştu

Kanye West, yeni albümü Donda’nın tanıtımı için düzenlediği etkinlikte hayranlarına büyük bir sürpriz yaptı. 44 yaşındaki rap şarkıcısı, beş yıl aradan sonra ilk kez Jay-Z ile düet yaptı.

İkilinin arasının eşleri yüzünden bozuk olduğu biliniyordu. West, Jay-Z ve Beyonce’nin davetli oldukları halde Kim Kardashian ile 2014’teki düğünlerine gelmemesi nedeniyle incindiğini söylemişti.

West ile Jay-Z arasındaki gerginliğin nedeninin eşleri arasındaki nefret olduğu öne sürülmüştü. Beyonce’nin Kim Kardashian’ı hiçbir zaman sevmediği, hatta eşi Jay Z ve Kanye West’in arkadaşlığı ve Jennifer Lopez gibi ortak arkadaşları için Kim Kardashian’a katlandığı iddia edilmişti.

Kardashian'ın, sürekli rekabet halinde olduğu Beyonce'ye düğüne katılmadığı için büyük öfke duyduğu konuşulmuştu.

SALONU TERK ETTİ

Beyonce'nin 2014 MTV Müzik Ödülleri'ndeki performansı sırasında salonu terk eden Kardashian, bir hafta sonra ise Made in America Festivali'nde ünlü şarkıcıyla yan yana oturmayı reddetmişti.

BOŞANMA KARARI SONRASI ARALARI DÜZELDİ

Beyonce ve Jay Z’ye yakın kaynaklar, çiftin Kanye West’i Kim Kardashian’dan önce daha çok sevdiklerini söylemişti. Dargın rap’çi arkadaşların yeni albüm öncesinde aralarını düzelttikleri görüldü. Bunda Kanye West ile Kim Kardashian’ın ayrılığının etkili olduğu düşünülüyor.

