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Kanye West karısı Bianca Censori'nin öyle bir halini paylaştı ki... Şoke etti

17.09.2023 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın eski eşi Kanye West son günlerde gündemden düşmüyor. Adını Ye olarak değiştiren Kanye West yeni eşi Bianca Censori'nin provası sırasındaki görünümünü paylaşınca olay oldu. Fazla müstehcen bulunan fotoğrafla yine çift gündem oldu.

ABD'li rapçi Kanye West ile eşi Bianca Censori bir süredir Avrupa'da tatil yapıyor. Daha önce Cencori'nin neredeyse yok gibi kıyafetleriyle sokakta dolaşması yüzünden tepki çeken çift gündemden düşmüyor.

Kanye West son olarak Londra Moda Haftası'ndan önce Milano'daki Marni Stüdyosu'nda bir prova sırasında eşi Bianca Censori'nin oldukça açık saçık bir fotoğrafını çekti.

DailyMail ile özel olarak paylaşılan görüntüde genç kadının omuzlarından hafifçe aşağıya düşen askılı, beyaz, tığ işi bir badiyi denerken ki hali yer alıyordu. Oldukça müstehcen bulunan bu fotoğraf gündem oldu.

Ekran Alıntısı

Çiftin yakın bir arkadaşı, Kanye'nin Bianca'nın fotoğraflarını çekerken 'harika vakit geçirdiğini' açıkladı.

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Bianca'nın son dönemdeki stil tercihleriyle ilgili olarak kaynak şunları söyledi:

"Bu siluet, son zamanlarda moda tercihleriyle büyük bir patlama yaşayan Bianca'nın üzerinde muhteşem duruyor."

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