Fiyatı 4949 TL'ye düştü! Bose kulak içi kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat!

"Farkını hissettiren bir deneyim yaşatıyor, ses netliği muazzam, kullandığınız uygulamanın veya telefonun kısıtına bağlı olarak ses seviyesi düşük gelebilir, ancak gerek fonksiyonelliği gerekse de bas ağırlıklı olmasına rağmen verdiği tiz netliğiyle oldukça başarılı buldum. Eleştirebileceğim tek yönü volume up and down by touch özelliği, sesi ayarlamaya çalışırken dokunmatik hassasiyetinden dolayı yanlışlıkla müziği durdurabiliyorsunuz. Bunun haricinden kulaklık size gerçekten müthiş bir deneyim yaşatıyor, fiyatı uygun gördüğünüz anda gönül rahatlığıyla bu deneyime katılabilirsiniz :)"