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Fiyatı 4949 TL'ye düştü! Bose kulak içi kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat!

15.09.2023 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bose QuietComfort Earbuds güvenilir ses kalitesi ve devrim niteliğindeki ses azaltma özelliğiyle tanıyor. Bu kulaklıklar şimdi Amazon'un okula ve şehre dönüş fırsatları kapsamında indirimli olarak müzik severler ile buluşuyor. Siz de bu özel indirimden yararlanmak istiyorsanız yazımızı okumaya devam edebilirsiniz!

Fiyatı 4949 TL'ye düştü! Bose kulak içi kulaklıkta kaçırılmayacak fırsat!

Bose sesiyle dünyayı etkileyen bir marka. İnce düşünülmüş tasarımları, üstün ses kalitesi ve yenilikçi özellikleriyle kulakları fetheden bu marka müzik severlere unutulmaz bir deneyim sunuyor. Her bir nota ve hissiyatı en ince ayrıntısına kadar yaşatmayı hedefleyen Bose teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden biri olarak tanınıyor. Geliştirdiği ürünlerle sesin gücünü kullanıcılara hissettiren marka şimdi efsanevi QuietComfort serisinin bir parçası olan Bose QuietComfort Earbuds'ta cazip bir indirim fırsatı sunuyor.

Bose QuietComfort Earbuds - Kablosuz Kulak-İçi Gürültü Giderme Kulaklığı

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Ürün özellikleri

Bose QuietComfort Earbuds kablosuz kulak içi kulaklıklar arasında öncü bir konuma sahip bir ses deneyimi sunuyor. Gelişmiş aktif gürültü giderme özelliği sayesinde kullanıcıları dışarıdaki rahatsız edici seslerden izole ederek müziğin ve podcastlerin keyfini çıkarmalarını sağlıyor. Ayrıca derin ve zengin bir ses deneyimi sunan özel tasarlanmış sürücüleri sayesinde her bir enstrüman ve vokalin ayrıntılı bir şekilde duyulmasını sağlıyor. Su ve ter direncine sahip olan bu kulaklıklar fitness tutkunları için mükemmel bir seçenek olmanın yanı sıra dokunmatik kontrolleri ve Siri, Google Assistant gibi dijital yardımcıları etkinleştiren entegre mikrofonlarıyla da kullanımı kolay bir deneyim sunuyor. Bunların yanında uzun pil ömrü ve hızlı şarj özelliğiyle kullanıcılarına kesintisiz bir müzik keyfi sunan Bose QuietComfort Earbuds şık ve konforlu tasarımıyla da dikkat çekiyor.

**Kullanıcılar ne diyor?

  • "Farkını hissettiren bir deneyim yaşatıyor, ses netliği muazzam, kullandığınız uygulamanın veya telefonun kısıtına bağlı olarak ses seviyesi düşük gelebilir, ancak gerek fonksiyonelliği gerekse de bas ağırlıklı olmasına rağmen verdiği tiz netliğiyle oldukça başarılı buldum. Eleştirebileceğim tek yönü volume up and down by touch özelliği, sesi ayarlamaya çalışırken dokunmatik hassasiyetinden dolayı yanlışlıkla müziği durdurabiliyorsunuz. Bunun haricinden kulaklık size gerçekten müthiş bir deneyim yaşatıyor, fiyatı uygun gördüğünüz anda gönül rahatlığıyla bu deneyime katılabilirsiniz :)"

  • "Gürültü engelleme özelliği harika çalışıyor, kulakta hem konforlu hem de düşme riskine karşı güven veren sağlamlıkta duruyor. Tipik Bose ses imzasına sahip bas sesleri ve biraz da yüksek frekansları güçlendirerek veriyor, alışınca kullanımı kolay ve iPhone ile sorunsuz çalışıyor."
Ürünü İncele

Bu içerik 15 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

İndirim bittiyse üzülmeyin!

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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