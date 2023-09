Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarının öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş fırsatları üçüncü gününde alışveriş severlerin yüzünü güldürmeye devam ediyor. 18 Eylül'e kadar devam edecek Prime üyelerine özel Okula ve Şehre Dönüş fırsatları; modadan elektroniğe, ev yaşamdan kozmetiğe, kırtasiyeden oyuncağa aklınıza gelebilecek her kategoriden binlerce üründe %50'leri aşan indirimler sunuyor. Alışveriş listenizdeki ürünleri uygun fiyata tamamlamak isterseniz fırsatlardan yararlanmanın şimdi tam zamanı! Sizin için farklı kategorilerde öne çıkan indirimleri derledik. İşte detaylar!

Prime üyesi olmak ve indirimlerden yararlanmak için buraya tıklayın.

1. İndirimdeyken kaçırmayın, Stanley kalitesiyle tanışın!

Bir asrı aşkın bir geçmişe sahip olan Stanley, kaliteli ve dayanıklı ürünleriyle dikkat çekiyor. Markanın uzun süre sıcak ve soğuk tutan termos modelleri, hayatın birçok alanında ihtiyacınızı en iyi şekilde karşılıyor. Paslanmaz çelik gövdesi ve vakumlu yalıtım sistemi üstün konfor vadeden Stanley termoslar yüksek kalitedeki malzeme içeriği sayesinde ömür boyu kullanılmak üzere tasarlanıyor.

2. Evinizin ihtiyacı olan Philips elektrikli aletlerde indirim zamanı

Philips; mutfak ürünlerinden kişisel bakım ürünlerine, temizlik cihazlarından aydınlatma ürünlerine kadar birçok farklı kategoride her ihtiyaca uygun geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Ev aletleri konusunda uzun bir deneyime sahip güvenilir bir marka olarak bilinir. Yüksek kaliteli ürünler ve yenilikçi teknolojileriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamayı hedefler. Aynı zamanda kullanım kolaylığı ve dayanıklılık gibi önemli faktörlere önem verir.

3. Çabasız şıklığın anahtarı Levi's giyim ürünlerinde büyük fırsat

Dünyanın en tanınmış denim ve kot markalarından biri olan Levi's'in en önemli ürünleri arasında Levi's 501 kot pantolonu yer alır. 501 modeli, markanın en tanınmış ve popüler ürünlerindendir ve kot pantolonların ikonik bir simgesi haline gelmiştir. Levi's, marka başarısını yüksek kaliteli denim malzemeleri, dayanıklılığı ve işçilik kalitesiyle kazanmıştır. Çeşitli kesim seçenekleri, renk seçenekleri ve tarzlar sunarak geniş bir müşteri kitlesine hitap etmeyi hedefler. Hem erkekler hem de kadınlar için farklı koleksiyonlar sunar ve her beden ve vücut şekli için modeller üretir.

4. Eşsiz bir müzik keyfine hazır olun! Beats kulaklıklarda %30'a varan indirimleri kaçırmayın

Beats, yüksek kaliteli ses ve şık tasarımı bir araya getiren premium kulaklık üretimiyle öne çıkar. Beats kulaklıklar, müzik tutkunları için zengin bir ses deneyimi sunmaya odaklanır. Markanın ürünleri; dinamik ve güçlü baslar, net tizler ve genel olarak dengeli bir ses karakteri sunar. Beats markası moda ve stil açısından da dikkat çeker. Genellikle parlak renklere, şık tasarımlara ve modern bir görünüme sahip kulaklıklar üretir. Özellikle müzik, spor veya sokak tarzıyla ilgilenen genç ve trend odaklı kullanıcılara hitap eder.

5. Yüksek kalitenin spor giyimle buluşması: Under Armour'da %40'a varan indirimler sizi bekliyor

Under Armour, performans giyim sektöründe özellikle sporcular ve spor meraklıları için geliştirdiği ürünlerle tanınır. Ürünleri arasında sporcu kıyafetleri, ayakkabılar, aksesuarlar ve spor ekipmanları bulunur. Ürünlerinde sporda terlemeyi ve nem kontrolünü en üst düzeye çıkarmak amacıyla geliştirilmiş özel kumaşlar kullanır. Ayrıca, hareket özgürlüğünü destekleyen ergonomik kesim ve dikiş teknikleri kullanarak performansı artırmayı hedefler. Dayanıklılık, teknoloji, konfor ve stil konularında da öncü bir markadır.

6. Kaliteli ve uygun fiyatlı iç çamaşırı arayanlar buraya!

Erkeklerin en temel giyim parçası olan iç çamaşırları, bir iç çamaşırından çok daha fazlasıdır. Kaliteli pamuktan üretilmiş bir boxer ya da atlet gün boyu rahatlık sunarken cildinizin nefes almasını ve içinde kendinizi rahat hissetmenizi sağlar. Hem rahatlık hem de stil açısından doğru iç çamaşırı seçimi erkeklerin kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olur. Siz de, "Ben iç giyimde rahatlığa da şıklığa da önem veririm, üstelik satın alacağım ürünün kaliteli ve uygun fiyatlı da olması gerekir" diyorsanız, kullanıcılarından tam not alan Anthony Jackson markası ile mutlaka tanışmalısınız.

7. Tommy Hilfiger indirimlerini keşfedin, şıklığınızı yükseltin!

Tommy Hilfiger ürünleri, genç ve enerjik bir tarzla tanımlanır. Marka, Amerikan kültüründen ilham alarak klasik ve zamansız tasarımları modern detaylarla buluşturur. Renkli logoları, işaret ve desenleri markanın imzası haline gelmiştir. Özellikle polo tişörtleri, denim ürünleri ve yün kazakları gibi ürünler, ikonik parçalar olarak bilinir. Tommy Hilfiger, kaliteli malzemeler ve dikkatlice işlenmiş detaylarla ürünlerini üretir. Moda dünyasındaki trendleri yakından takip eder ve zamansız parçalar sunar. Marka, lüks ve rahat giyimi bir araya getirerek geniş bir müşteri tabanına hitap etmeyi amaçlar.

8. Jabra kulaklıklarda %30 indirim

Kablosuz kulaklıklar, bluetooth kulaklıklar, aktif gürültü engelleme özellikli kulaklıklar ve sesli konferans cihazlarıyla tanınan Jabra markası; üstün ses kalitesine ve rahat kullanıma sahip ürünleriyle öne çıkar. Jabra; sektör profesyonelleri, sporcular ve müzikseverler gibi farklı kullanıcı gruplarına yönelik farklı ürünler sunar. Markanın bazı kulaklıkları sesli asistanlarla (Google Assistant, Amazon Alexa, Siri) uyumludur, böylece kullanıcılar cihazlarını ellerini kullanmadan kontrol edebilir. Jabra, yıllar içinde teknolojik yenilikleri takip ederek sektörde saygın bir konuma gelmiştir.

9. Zamansız ve şık tasarımlar! Calvin Klein indirimlerini kaçırmayın

Lüks ve şık ürünleriyle tanınan Calvin Klein, minimalist ve zarif tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Marka, moda dünyasında ikonik hale gelmiş olan "CK" logosunu ürünlerinde yaygın olarak kullanıyor. Markanın ürünleri, modern ve şık tarzıyla öne çıkıyor ve trendleri takip eden tasarımlar sunuyor. Yüksek kalitede malzemeler kullanılarak üretilen ürünler moda severlerin ilk tercihleri arasında yer alıyor.

10. Boş zamanlarınızı kaliteli geçirin! LEGO setlerinde %30'a varan indirim

Lego, yıllardır çocukların ve yetişkinlerin hayal gücünü şekillendiren eşsiz yapım setleriyle tanınan bir marka. Bugün ise kaçırılmayacak bir fırsat söz konusu! Lego'nun ünlü markalarıyla işbirliği yaparak ürettiği setlerde büyük bir indirim dönemi başladı. Eğer çocukluğunuzda uzun süreli eğlence ve yaratıcılığın keyfini çıkardıysanız veya koleksiyonunuzdaki serilere yenilerini eklemek istiyorsanız, bu indirimleri kaçırmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Lego setleri, her yaştan insanın ilgisini çeken ve sınırsız olasılıklara izin veren parçalarıyla unutulmaz deneyimler sunuyor.

11. Oral-B Ağız Bakım ürünlerinde bir daha gelmeyecek fiyatlar

Dünya çapında bilinen ve güvenilen bir ağız bakım ürünleri markası olan Oral-B; diş fırçası, diş macunu, ağız suyu, diş ipi ve elektrikli diş fırçaları üretir. Oral-B; farklı tip ve özelliklere sahip birçok model sunar. Bunlar arasında manuel diş fırçaları, dahili zamanlayıcılar, basınca duyarlı titreşim teknolojisi ve hatta bluetooth bağlantılı akıllı diş fırçaları bulunur. Yanı sıra diş macunu, ağız suyu ve diş ipi gibi diğer ağız bakım ürünleri de kullanıcılara sunulur. Diş macunları, çeşitli ihtiyaçlara yönelik olarak formüle edilir; örneğin diş hassasiyeti, tartar kontrolü veya beyazlatma. Ağız suları da plak oluşumunu engellemeye, kötü nefesi gidermeye yardımcı olur.

12. Çeşit çeşit renk renk! BIC ürünlerinde fırsat

BIC, dünya çapında en çok tanınan ve tercih edilen kırtasiye markaları arasında yer alıyor. Markanın en ünlü ürünleri kaliteli ve dayanıklı tükenmez kalemleridir. Yanı sıra tükenmez kalem uçları, pastel kalemleri, kurşun kalemleri, kalemtıraşları da sıklıkla tercih edilen ve sevilen ürünleri olarak karşımıza çıkar. BIC ürünleri pratik tasarımları, güvenilir olması ve en önemlisi de uygun fiyatlarıyla kullanıcılar tarafından takdir toplar.

13. ASUS Notebooklarda %20'ye varan indirim! İster işte ister okulda kullanın

Bilgisayardan tablete, akıllı telefondan oyun ekipmanlarına kaliteli elektronik ürünleriyle öne çıkan ASUS; kullanıcı gereksinimlerini performans, dayanıklılık ve şık tasarımla birleştiriyor. Asus'un en sevilen ürünleri arasında VivoBook, ZenBook ve ROG (Republic of Gamers) dizüstü bilgisayar serileri yer alıyor. VivoBook serisi, uygun fiyatlı ve kullanıcı dostu modeller sunarken ZenBook serisi premium hafif dizüstü bilgisayarlardan oluşuyor. Asus, geniş bir kullanıcı kitlesiyle dünya genelinde popülerlik kazanmış elektronik cihaz üreticileri arasında yer alıyor.

14. Teknoloji harikası Samsung monitörlerdeki indirimleri keşfedin, seyir keyfinizi taçlandırın

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonlarıyla olduğu kadar kaliteli monitör modelleriyle de öne çıkıyor. Yüksek netlikte görüntü sunan, şık tasarıma sahip kullanıcı dostu Samsung monitörler kullanıcıları tarafından oldukça seviliyor. Marka, monitörlerinde genellikle LED veya QLED ekran panelleri kullanıyor, bu da daha canlı renkler, yüksek kontrast oranı ve daha geniş görüş açısı sunuyor. Samsung monitörler ayrıca ergonomik tasarımları, ince çerçeveleri ve gelişmiş görüntüleme teknolojileri ile öne çıkıyor.

15. Duruşunuzu destekleyecek, sağlığınızı koruyacak Hawk Gaming Chair ürünlerinde indirim

Hawk Gaming Chair, oyuncuların oyun deneyimini iyileştirmek ve uzun süreli oturumlarda rahatlık sağlamak için tasarlanmış özel bir marka. Oyuncular arasında popülerlik kazanmış; oyun odaları veya evlerde kullanılan önemli bir aksesuar haline gelmiştir. Hawk Gaming Chair koltuklar, uzun süreli oyun oturumları için rahatlık, ergonomi ve destek sağlamayı amaçlar.

16. United Colors of Benetton kalitesine indirimli fiyatlarla ulaşın

United Colors of Benetton; hazır giyim, ayakkabı, çanta, aksesuar gibi birçok kategoride ürün sunar. Marka, renkli ve çarpıcı tasarımlarıyla dikkat çeker. Benetton, farklı renkleri ve kesimleri bir araya getirerek kendine has bir tarz yaratır. Ürünlerinde sosyal mesajları ve çeşitliliği ön plana çıkarırken, çevresel sürdürülebilirliğe de önem verir. United Colors of Benetton, kaliteli malzemeler ve dikkatli işçilik ile ürünlerini üretir. Moda dünyasındaki trendleri takip ederek zamansız ve stile sahip parçalar sunar. Ayrıca, markanın koleksiyonlarında geniş bir beden ve tarz seçeneği bulunur, böylece herkesin tarzına uygun ürünler bulabilmesi hedeflenir.

17. Grundig ev yaşam ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler

Grundig; televizyon, radyo, ses ekipmanları, mutfak aletleri, beyaz eşyalar ve diğer elektronik ürünler gibi geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Kaliteli ve yenilikçi ürünler üreterek dünya çapında tanınan bir marka haline gelmiştir. Özellikle televizyonlar, ses sistemleri ve radyolar gibi ev eğlence ürünleriyle bilinir. Yüksek çözünürlüklü görüntü kalitesi, net ve etkileyici ses performansı ve şık tasarımlarıyla öne çıkar. Ayrıca, enerji verimliliği konusunda da öncü bir markadır.

18. Karaca ürünlerinde uygun fiyatlar sizi bekliyor

Karaca, Türkiye'nin önde gelen ev tekstili ve mutfak eşyaları markaları arasında yer alıyor. Başta çatal bıçak takımları olmak üzere kaliteli ev yaşam ürünleriyle tanınıyor. Karaca, tasarım ve kalite odaklı ürünler sunarak müşterilerine şıklık ve kullanışlılık vaad ediyor. Karaca'nın ürünlerinin kalitesi ve tasarımı, markayı hem Türkiye'de hem de yurtdışında popüler hale getiriyor.

Bu içerik 7 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Okula ve Şehre Dönüş fırsatlarını kaçırmayın!

Giyimden kırtasiyeye tüm indirimleri görmek için buraya tıklayın.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.