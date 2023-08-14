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Fiyatı 2038 TL'ye düştü! Adidas Terrex Yürüyüş Ayakkabısı indirimde

14.08.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlıklı ve keyifli bir yürüyüş deneyimi için doğru ayakkabı seçimi oldukça önemli. Yürüyüşlerinizden aldığınız keyfi bir üst seviyeye taşıyacak bir ayakkabı arayışındaysanız Adidas'ın Terrex modeline mutlaka göz atmalısınız. Sadece yürüyüşlerinizde değil, günlük hayatınızda da tarzınızı yansıtabileceğiniz bu ayakkabılar, vazgeçilmeziniz olacak bizden söylemesi. Kısa süreliğine 400 TL indirimle satışta olan ayakkabılara bir şans vermek için acele edin.

Fiyatı 2038 TL'ye düştü! Adidas Terrex Yürüyüş Ayakkabısı indirimde

Yürüyüş severlerin en büyük sorunlarından biri, ayak yorgunluğu. Bunun önüne geçmenin en basit yoluysa ayak ergonomisine uygun, ortopedik iç tabana sahip, hafif ve kaliteli bir ayakkabı tercih etmek. Siz de yaz kış, yağmur çamur demeden uzun uzadıya yürüyüşler yapmayı seviyorsanız su geçirmeyen özellikte kaliteli bir yürüyüş ayakkabısına mutlaka sahip olmalısınız. Bu nitelikleri karşılayan ve en çok tercih edilen yürüyüş ayakkabılarının başında Adidas'ın Terrex modeli geliyor. Kullanıcılarını yürüyüş deneyiminizde bir adım öne taşıyacak bu ayakkabı kısa süreliğine 400 TL indirimle satışta! Gelin, ayakkabının özelliklerini ve kullanıcı yorumlarını birlikte inceleyelim.

Yağmur çamur demeden her zaman giyebileceğiniz: Adidas TERREX EASTRAIL 2 MID R.RDY Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2023-08-14T110305.816

Adidas TERREX EASTRAIL 2 MID R.RDY, yürüyüş ve outdoor aktiviteleri için tasarlanmış konforlu bir ayakkabı. Yüksek bilek yapısı, ayak bileğini destekleyerek daha fazla güvenlik sağlar. Üst kısmı ripstop malzeme ile güçlendirilmiştir, bu özelliği yüksek dayanıklılık sunar. Ayakkabıda kullanılan Gore-Tex teknolojisi, ayakları su ve rüzgardan korur. OrthoLite iç tabanı ayakları destekler ve ayakkabı içindeki nemin daha hızlı bir şekilde buharlaşmasını sağlar. Ayakkabının hafif yapısı ve esnek tabanı, uzun yürüyüşlerde oldukça konforlu hissetmenize imkan tanır. Şık ve sportif tasarımı sayesinde günlük kullanımda da tercih edilebilir. Zorlu doğa koşullarında rahatlık ve performans sağlayan bir ayakkabıdır.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Prime day avantajı ile karşıma çıktı. Çok beğendim, hafif olması benim için çok önemliydi. Fiyat performans açısından doğru tercih."

  • "Özellikle tabanı ve bilekleri saran kısmı çok rahat. Henüz yağmurlu havada denemedim, su geçirmez diye tahmin ediyorum. Ayrıca çok hafif."

  • "Yıllardır bu serinin ayakkabısını kullanıyorum ve çok memnunum. Bu sefer bot modelini aldım. Gore-tex değil fakat yağmur ve kara dayanıklı görünüyor. Tok bir bot. Spor ayakkabı numaranızda alabilirsiniz."
Ürünü İncele

Bu içerik 14 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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