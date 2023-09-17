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  4. 'Hayatımda kimse yok' demişti ama... Demet Özdemir yakalanınca panikledi

'Hayatımda kimse yok' demişti ama... Demet Özdemir yakalanınca panikledi

17.09.2023 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oğuzhan Koç ile 8 aylık evliliği noktalayan Demet Özdemir, Yunan Dj Sergio aşk yaşadığı iddialarını yalanlamıştı. Ancak oyuncu geçtiğimiz günlerde yine aynı isimle yakalandı ve panik oldu.

28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği 8 Mayıs 2023'te yollarını ayırmıştı. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir'in DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"Orada çok arkadaş edindim, hayatımda kimse yok. Aşka hiç küsmedim" diyen güzel oyuncu yine aynı isimle yakalandı.

Ekran Alıntısı

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Yunan Dj Sergio aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir, önceki akşam Bebek'de mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Oyuncu Dj Sergio ile poz vermemek için panik anları yaşadı. Daha sonra ikili ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. (Magazinonline)

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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