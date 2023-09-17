'Hayatımda kimse yok' demişti ama... Demet Özdemir yakalanınca panikledi

28 Ağustos 2022'de dünyaevine giren Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un evliliği 8 Mayıs 2023'te yollarını ayırmıştı. Yaz tatilini Yunanistan'da geçiren Demet Özdemir'in DJ Sergio ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

"Orada çok arkadaş edindim, hayatımda kimse yok. Aşka hiç küsmedim" diyen güzel oyuncu yine aynı isimle yakalandı.

Yunan Dj Sergio aşk yaşadığı iddia edilen Özdemir, önceki akşam Bebek'de mekan çıkışı objektiflere yansıdı. Oyuncu Dj Sergio ile poz vermemek için panik anları yaşadı. Daha sonra ikili ayrı araçlarla mekandan ayrıldı. (Magazinonline)

