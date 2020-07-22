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Kanye West Kim Kardashian’a artık tahammül edemiyor! Boşanma iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2020 15:10 | Son Güncelleme

Başkanlık yarışına katılmasıyla gündeme oturan Kanye West, geçen gün Twitter hesabından, "Beni kilit altında tutacaklar" şeklindeki paylaşımları nedeniyle hayranlarını endişelendirmişti. Paylaşımlarını bir saat sonra silen West, Kim'den boşanmak istediğini de söyledi.

Kanye West Kim Kardashian’a artık tahammül edemiyor! Boşanma iddiası

Magazin gündeminin bomba çifti Kanye West ve Kim Kardashian çiftinin olayları bitmiyor. İddialara göre çift, karantinada ‘birbirlerinin boğazına yapışacak’ duruma geldikleri için ayrı yaşamaya başladı. 43 yaşındaki West’in bu durum nedeniyle Wyoming’de bir sığınakta kaldığı ve birkaç yakın arkadaşının ziyareti dışında kimseyle görüşmediği konuşuluyor. Kanye West’in, eşi Kim Kardashian’a karşı güvenini kaybettiği de iddialar arasında.

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Endişelerin başlangıcı, West’in mitingde, Kim’in ilk çocuklarına hamile kaldığında kürtajı düşündüklerini açıklamasından sonra oldu. West’in bu özel bilgiyi miting gibi halka açık bir yerde paylaşıp konu hakkında ağlaması, Kim’i çileden çıkarmış. İddialara göre Kardashian ve West çifti, karantinada yaşadıkları ve West’in başkanlık yarışındaki ısrarı nedeniyle Los Angeles’ın iki farklı ucuna yerleşti.

ARTIK ANLAŞAMIYORLAR

The Sun’a konuşan çifte yakın bir kaynak, “Karantinadan beri her gün herhangi bir şey için patlamalar yaşıyorlardı. Genellikle konular çocukları, çocuklarının geleceği ve bu konuda farklı yönlere eğilim göstermeleriydi” dedi. Bu kişi ayrıca, yıl boyunca evliliklerinin kötü gittiğini ve Kim’in Kanye ile yaşamayı artık çok zor bulduğunu iddia etti. Diğer yandan Kanye’nin paranoyak olduğunu söyleyen kişi, ünlü rapçinin Kim Kardashian ve Kris Jenner’dan koruma alması gerektiğine inandığını iddia etti.

West, paylaştığı tweet serisinde, Kim’in hapisane reformu için çalıştığı dönemde Waldorf Hotel’de rapçi Meek Mill ile tanıştığı günden beri ondan boşanmak istediğini söyledi.

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