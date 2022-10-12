MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kanye West'ten bir skandal daha! Toplantıda Adidas yöneticilerine erotik film izletti

Kanye West'ten bir skandal daha! Toplantıda Adidas yöneticilerine erotik film izletti

12.10.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kim Kardashian'ın eski eşi Rapçi Kanye West, gündemden düşmüyor! West, bir toplantı sırasında Adidas yöneticilerine porno video izlettiği anları içeren bir YouTube videosu paylaştı.

Kanye West'ten bir skandal daha! Toplantıda Adidas yöneticilerine erotik film izletti

The Independent’ta yer alan habere göre, YouTube’da paylaşılan 30 dakikalık “LAST WEEK” başlıklı videoda rapçi Kanye West’in Adidas yöneticileriyle yaptığı bir toplantıya yer verildi.

West dışında herkesin yüzünün sansürlendiği videoda, rapçinin telefonundan yöneticilere bir video izlettiği görüldü. Yöneticilerden biri “Bu bir porno filmi mi?” diye sorunca West, “Evet” yanıtını verdi. Videodaki kişilerin rahatsız olmasına rağmen West’in izletmeyi sürdürdüğü görüldü.

Ekran görüntüsü 2022-10-12 114039

West’in milyar dolarlık Yeezy markasının üretimi ve dağıtımını Adidas üstleniyor.

"BU SİZİN EN BÜYÜK KABUSUNUZ"

West’in toplantıda izlettiği porno filmin senaryosuyla Adidas’la markasının iş birliği arasında bir bağlantı kurduğu belirtildi. West’in “Şirketle, işle ve ortaklıkla ilgili yanış yaptınız. Bu videonun konseptinde erkek aldatıyor ve kadın da ‘Bunu en büyük kâbusun hâline getireceğim’ diyor. Bu, sizin en büyük kâbusunuz. En büyük kâbusunuz size vurmam, bu pornoyu izletmem, bağırmam değil. Bütün bunları yaptık” dediği duyuldu.

kanye-west-is-facing-intense-backlash-over-an-inc-2-578-1665496273-23_dblbig

Adidas ve West arasında gerilim sürerken, rapçinin ‘Beyaz Hayatlar Değerlidir” tişörtüyle tepki çeken görüntüleri üzerine şirket, ortaklığın “inceleme altında” olduğunu açıklamıştı.

Geçtiğimiz günlerde attığı Yahudi karşıtı tweet’i silinen Kanye West'in, Yahudi karşıtı paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Instagram ve Twitter hesapları kapatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü modelden 18 yaşındaki kızıyla dudak dudağa paylaşım! Ünlü modelden 18 yaşındaki kızıyla dudak dudağa paylaşım!
Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"Eski karısıyla buluştu! "Çok duygulandım"
Tamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladıTamer Karadağlı yeni rolüyle olay oldu! Sosyal medyayı ikiye böldü! Engin Günaydın ilk defa açıkladı
Anahtar Kelimeler:
Kanye West Kim Kardashian ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Bu da iPhone turizmi: 20 bin lira daha ucuz...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Akaryakıtta bir haftalık zam fırtınası duruldu! İndirim...

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Atina '12 mil' derse savaş çıkar mı?

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

FIFA'dan para yağmuru! Dünya Kupası öncesi müjdeli haber verildi...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Sevgilisinin penisini çekip koparmaya çalışmıştı!

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

Seks uzmanlarından cinsel dürtüleri artırmanın yolları

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

''Mucize çocuk'': Vücudunu 200 zımba ile bir araya getirdiler!

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

3350 TL'nin üzerinde indirim! Robot süpürgede kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.