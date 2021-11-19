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"Kanyonlar şehri" Pınarbaşı'da sis manzarası drone ile görüntülendi

19.11.2021 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Kanyonlar şehri" Pınarbaşı'da sis manzarası drone ile görüntülendi

Kanyonları ile ünlü Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde sis etkili oldu.

Kastamonu'nun 2 bin 500 nüfuslu ilçesi Pınarbaşı, "dünyanın en derin ikinci kanyonu" olarak gösterilen Valla ile bir ucundan diğer ucuna 3 kilometrelik ahşap platformla geçilen Horma kanyonlarına ev sahipliği yapıyor.

İlçe sınırlarında yer alan Ilıca Şelalesi ve Ilgarini Mağarası da bölgenin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor.

İlçe merkezinde gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 100 metreye kadar düştü.

Kentin üzerini kaplayan sis bulutunun oluşturduğu güzel manzara drone ile görüntülendi.

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