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Kapadokya'da mağarada çamur banyosu

Betül Kurucu Betül Kurucu
SEYAHAT  | 22.08.2019 14:18 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli turizm bölgesi Kapadokya'da çamur banyosu yapılan kayadan oyma mağaralara, yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösterdi.

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Kapadokya, son dönemde çamur mağaraları ile de ilgi görmeye başladı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar Beldesi'nde, uzun yıllar soğuk hava deposu olarak kullanılan 3 mağara, bir dizi düzenlemeler sonrasında çamur mağarası olarak hizmete kazandırıldı. Söz konusu mağaralar, geçen sürede yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Uzman ekiplerin gözetiminde çamur banyosu yapılan mağaralara özellikle yabancı turistler ilgi gösterdi.

Çamur Mağarası İş Geliştirme Uzmanı Gamze Tarsuslugil Korkmaz, mineralli su, doktor balıklar ve çamur banyosu ile yerli ve yabancı turistlere şifa ve güzellik kazandırmayı hedeflediklerini söyledi. Alanlarında uzman bir ekip ile yürüttükleri bu çalışma ile yerli turist gruplarının yanı sıra özellikle Çin, Malezya, Tayvan ve Endonezya’dan misafirleri çamur mağarasında ağırladıklarını belirten Korkmaz, şöyle konuştu:

"Ortahisar Beldesi'nde uzun yıllar Akdeniz Bölgesinden getirilen limonlar için depo olarak kullanılan 3 ayrı tüf kayalara oyulu mağarayı, bir dizi düzenlemeler sonrasında çamur mağarası olarak geçtiğimiz yılın sonundan itibaren kullanmaya başladık. Fethiye-Dalyan’dan getirttiğimiz ve bazı önemli hastanelerde de romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılan çamur, Türkiye’de inorganik olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ilk ürün. Bu öylesine bir toprak değil, taşınabilir özelliği bulunuyor. Yurt dışında da dünya ecza kodu olan, bio sertifikalı bir üründür. Ülkemizde bazı hastanelerde bu çamur romatizmal hastalıkların tedavisinde kullanılıyor."

Korkmaz, "Çamur banyosu, cilt bakımına önem veren kadın-erkek tüm misafirlerimiz için ideal bir güzellik merkezine dönüşüyor. Ayrıca oluşturduğumuz havuzda sedef ve egzama gibi rahatsızlıkların giderilmesinde doktor balıklarımız ve mineralli su havuzumuz ile de misafirlerimize alanlarında uzman bir ekip ile hizmet sunuyoruz" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Mağara çamur banyosu Kapadokya

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