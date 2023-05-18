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Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyor

18.05.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir’de 2019 yılında faaliyetine başlayan Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği; ücretsiz uyguladığı eğitim programı ile Down sendromlu özel çocukların yeteneklerini açığa çıkartıyor.

Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği özel çocuklara umut olmaya devam ediyor

Mutfak, müzik ve drama başta olmak üzere 16 atölyede eğitim veren dernek, uyguladığı ‘çocuğunu keşfet’ programı ile Down sendromlu bireylerin yetenek ve becerilerini keşfetmelerine yardımcı oluyor. Dernek Koordinatörü Esmanur Uçarsu, Kapadokya Engelli Yetenekler Derneği bünyesinde bireylerin yetenek ve becerilerini keşfetmeleri amacıyla Küçük Prens Akademisini kurduklarını söyledi.

Uçarsu; “Derneğimiz bünyesinde kurdukları Küçük Prens Akademisine Nevşehir’den haftalık gelen öğrencilerimiz var. Burada öğrenciler, her hafta aynı gün aynı saatte bir buçuk saat vakit geçirerek kendi yeteneklerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda il dışından da anne ve çocuk ağırladığımız, ’Çocuğunu Keşfet’ adlı bir projemiz var. Sadece Nevşehir bazında değil, diğer illerden de çocuklar burayı görebilsinler, buranın imkânlarından faydalanabilsinler diye 2019 yılında ‘Çocuğunu Keşfet’ adlı bir projeye başladık. Bu projeyle il dışından her hafta beş anne ve beş çocuğu burada ücretsiz ağırlayabiliyoruz. Anne ve çocuk buraya geldiği zaman beş gün boyunca onlar için hazırlanmış olduğumuz etkinliklerimize katılıyorlar” dedi. 5 günlük etkinlik sonucunda özel çocukların becerilerinin büyük bir bölümü açığa çıktığını söyleyen Uçarsu; "Burada gönüllülerimiz ile uyguladığımız programlarda çocukları sürekli takip ediyoruz. Çocukların en çok ilgilendiği alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Bazı çocuklar evlerinde hiç mutfağa girmemişken burada mutfaktan çıkmak istemiyor. Bazı çocuklar hayatında hiç sinemaya gitmemişken burada sinema filmi izlerken çok mutlu oluyorlar. Bizde bu gözlemlerimizi anneler ile görüşerek çocukların daha mutlu yaşamalarını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

KEYDER’in düzenlediği ‘Çocuğunu keşfet’ programına 5 anne ve 4 çocukla Bursa’dan katılan Bursa Down Kardeşliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Güley İbiloğlu da yaptığı açıklamada; “Hepimiz Biriz, Özsavunucu 12-18 yaş grubu olarak bu gün burada eğitime başladık. Derneğimize kayıtlı 5 anne ve 5 çocukla KEYDER’in uyguladığı ‘Çocuğunu Keşfet’ programına katılıyoruz. Atölye çalışmalarımız çok keyifli geçiyor. Çocukların sosyal ve kültürel faaliyette bulunmaları onlara çok iyi geldi” dedi. Çocuğu ile birlikte etkinliğe katılan Havva Savaş da; “Burada çok güzel atölyeler var. Burada çocuğumuzun neye yeteneği varsa onu keşfedebiliyoruz. Buradan ayrıldığımızda çocuğumuzun yeteneği üzerine eğitimine devam etmek istiyoruz. Benim çocuğum drama olarak yetenekli. Müziği çok seviyor. Bu yönde ilerletmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

Oğlunun yeteneklerini keşfetmek için geldiğini söyleyen Gülten Işık’da KEYDER’in uyguladığı bu program sayesinde çocuklarının yeteneklerini keşfettiklerini söyledi. Işık; “Oğlum davul çalmayı çok seviyor. Burada da birçok çalgı aleti var. Hem o mutluluğu yaşadı hem de doyasıya davul çaldı” dedi.

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