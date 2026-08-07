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Kapadokya Motor Sporları Kompleksi’nde ilk resmi yarış heyecanı başladı

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, Motul Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak Yarışları ile ilk resmi organizasyonuna ev sahipliği yapmaya başladı. Nevşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonun açılışında ilk turu Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı attı.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi’nde ilk resmi yarış heyecanı başladı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) 2026 yarış takviminde yer alan Motul Türkiye Karting Şampiyonası 4. Ayak Yarışları, bugün başladı. Şampiyona, sezonun önemli yarışlarından biri olmasının yanı sıra Kapadokya Motor Sporları Kompleksi’nin ilk resmi yarışı olma özelliğini de taşıyor.

Açılış seremonisinin ardından direksiyon başına geçen Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, pistte ilk turu atarak organizasyonun startını verdi. Başkan Arı, daha sonra yarışmacılara başarılar dileyerek motor sporlarına gönül veren vatandaşları organizasyonu takip etmeye davet etti.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi’nde ilk resmi yarış heyecanı başladı 1

Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 55 karting pilotunun mücadele ettiği organizasyonda sporcular; mikro, mini, junior, senior ve master kategorilerinde dereceye girebilmek için kıyasıya yarışıyor. İki gün sürecek şampiyonanın, hem sporculara hem de motor sporları tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşatması bekleniyor.

Kapadokya Motor Sporları Kompleksi’nde ilk resmi yarış heyecanı başladı 2

33 bin metrekare alan üzerine kurulan Kapadokya Motor Sporları Kompleksi, 12 metre genişliğinde ve 814 metre uzunluğundaki pistiyle ulusal ve uluslararası organizasyonları ağırlayabilecek altyapıya sahip. Tesis, aynı zamanda Türkiye Karting Şampiyonası’nda gece yarışlarının düzenlenebileceği ilk pist olma özelliğiyle de öne çıkıyor.
Sert viraj karakterine sahip pist yapısı ve tamamının tek noktadan izlenebildiği panoramik seyir alanıyla dikkat çeken kompleks, 2026 Türkiye Ralli Şampiyonası kapsamındaki Kapadokya Rallisi’nin seyirci etabına da ev sahipliği yapacak.
Kapadokya’nın dünyaca ünlü turizm potansiyelini motor sporlarıyla buluşturmayı hedefleyen organizasyonun bölge turizmine, ekonomisine ve spor kültürüne önemli katkılar sağlaması beklenirken; tesisin gelecekte ulusal ve uluslararası birçok önemli organizasyona konukluk etmesi hedefleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kapadokya Motor Sporları
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