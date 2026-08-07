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Nariman Akhundzada, Erzurumspor FK’da

Erzurumspor FK, ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew forması giyen Azerbaycanlı santrfor Nariman Akhundzada’yı kadrosuna kattı.

Nariman Akhundzada, Erzurumspor FK’da

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mavi-beyazlı ekip, daha önce prensip anlaşmasına vardığı 22 yaşındaki Azerbaycanlı golcü Nariman Akhundzada ile resmi sözleşme imzaladı.

Nariman Akhundzada, Erzurumspor FK’da 1

Erzurum’a gelen Akhundzada, kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen görüşmenin ardından genç futbolcu, kendisini mavi-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kariyerinde Azerbaycan temsilcisi Karabağ ve ABD MLS ekiplerinden Columbus Crew formalarını giyen Akhundzada, geçtiğimiz sezon Columbus Crew ile 10 maçta kadroya girerken, 4 karşılaşmada ilk 11’de görev aldı ve 1 asist yaptı.
Akhundzada, Karabağ formasıyla 4 sezonda 126 resmi müsabakada görev alırken, 35 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. 22 yaşındaki oyuncu, Azerbaycan A Milli Futbol Takımı’nda da forma giyiyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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erzurumspor
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