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Kapadokya, yerli turist sayesinde bayramı dolu dolu geçiriyor

11.07.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur: - "Kapadokya, üç şekilde gezilir. Yerin altına inersiniz, yeryüzündeki doğal güzellikleri görürsünüz, buradaki enerjiyi hissedersiniz, bir de balonla gökyüzüne çıkarsınız" - Turistlerden Gökhan Esmer: - "Peribacaları arasında gezinirken kendimizi başka bir dünyada hissediyoruz. Burası mükemmel bir yer"

NEVŞEHİR (AA) - BEHÇET ALKAN - Kurban Bayramı tatilinde Kapadokya'yı tercih eden yerli turistler sayesinde bölgedeki tesislerin doluluk oranı yükseldi.

Turistler, Ürgüp ve Avanos ilçeleri ile Göreme, Uçhisar ve Ortahisar beldeleri başta olmak üzere peribacalarının bulunduğu alanları gezdi.

Sabah saatlerinde sıcak hava balonlarının güzel görüntü oluşturduğu bölgede, kimi tatilciler vadilerde yürüyüş yaparken kimisi de ATV motor ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara katıldı.

Göreme Açık Hava Müzesi, Zelve Ören Yeri ve Kaymaklı Yeraltı Şehri de en çok ziyaretçi çeken yerler oldu.

Bayram tatili süresince Kapadokya'ya yaklaşık 100 bin yerli turistin gelmesi bekleniyor.

- Turizmciler memnun

Nevşehir Rehberler Odası Başkanı Özay Onur, AA muhabirine, bayramı tatilinde bölgeyi tercih eden konukların, daha çok müze ve ören yerlerini ziyaret ettiğini, turizmcilerin doluluk oranından memnun ettiğini dile getirdi.

Kapadokya'nın özel bir destinasyon olduğunu vurgulayan Onur, şöyle konuştu:

"Kapadokya'da çok çeşitli aktivite ve turlar var. Kapadokya, üç şekilde gezilir. Yerin altına inersiniz, yeryüzündeki doğal güzellikleri görürsünüz, buradaki enerjiyi hissedersiniz, bir de balonla gökyüzüne çıkarsınız. 'Kapadokya eşittir, enerji depolama ve dinlenme' diyoruz. 18-25 yaş arası gençler ve 65 yaş üstü, müze ve ören yerlerini ücretsiz gezebiliyor. Bunun dışında müzekart fiyatları çok uygun. Üstelik bu kart, yıl boyunca Türkiye genelindeki tüm müze ve ören yerlerinde kullanılabiliyor."

- Ziyaretçiler bölgeye hayran kalıyor

Bayram tatilinde bölgeyi ziyaret edenlerden Gökhan Esmer de kısa süreli tatillerde fırsat buldukça Kapadokya'ya geldiklerini, dört günlük planlama çerçevesinde tarihi ve turistik alanları gezdiklerini belirtti.

Vadilerde ATV motorla düzenlenen tura katıldığını ifade eden Esmer, "Kapadokya diğer tatil alanlarından farklı bir yer. Burada deşarj oluyoruz. Peribacaları arasında gezinirken kendimizi başka bir dünyada hissediyoruz. Burası mükemmel bir yer." dedi.

Şeyma Gökçe ise ilk kez geldiği Kapadokya'yı hem gezip hem de internetten eriştiği bilgileri okuyarak tanımaya çalıştığını ifade etti.

İram Gül ise Kapadokya'nın gezilmesi gereken bir yer olduğunu söyledi.

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