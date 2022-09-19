Kapadokya'da sıcak hava balon turları rüzgar nedeniyle yapılamadı

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra rekreasyon etkinlikleriyle de bilinen Kapadokya'da, sıcak hava balon turu, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemedi.

Turistlerin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını gökyüzünden izlemelerine olanak sağlayan sıcak hava balon turları, bölgede zaman zaman etkili olan rüzgar nedeniyle yapılamadı.

Yetkililer, rüzgarın hızını dindirmesiyle turların yarın gün doğumunda yeniden başlayacağını bildirdi.

Yılda ortama 250 gün uçuş yapılabilen bölgede rüzgar, sis ve yağışın etkili olduğu dönemlerde uçuşlar askıya alınıyor.

Bölgedeki balon uçuşları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğünün günlük değerlendirmelerinin ardından verilen izinle düzenlenebiliyor.



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