Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonları Ruanda'da da havalanıyor

NEVŞEHİR (AA) - Kapadokya'da sıcak hava balon turu hizmeti sunan bir firmanın, Afrika ülkelerinden Ruanda'da da yerli üretim balonlarla turistlere yönelik tur düzenlemeye başladığı bildirildi.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'da sıcak hava balon işletmeciliği yapan Royal Balloons, yurt dışına açılarak Ruanda'da da hizmet vermeye başladı.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, Afrika'da sıcak hava balon turu faaliyetlerine başlayan ilk yerli firma olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sıcak hava balon turuna ilginin son yıllarda artmasıyla Türkiye dışında da yatırıma yönelmek istediklerini, fizibilite çalışmalarının ardından Nevşehir'de üretilen yerli balonlarla Ruanda'da hizmete başladıklarını aktaran Dinler, "Ruanda'da ilk sıcak hava balon işletmecisi olmanın yanı sıra Afrika'da kurulan yüzde 100 Türk sermayeli ilk balon turu şirketi olduk. Umarım operasyon ve ticari ilişkilerimizde başarılır oluruz ve bu ülke bize başka kapıları da açar. Ruanda bizim için bilinçli bir tercih oldu." diye konuştu.

Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesindeki tesislerinde yerli imkanlarla sıcak hava balonları üreten Mehmet Halis Aydoğan ise büyük emeklerle ortaya çıkardıkları balonların farklı ülke semalarında olmasının gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Ruanda'da faaliyete başlayan firmaya başarı dileyen Aydoğan, "İlk ihracatımızı Ruanda'ya yaptık. Kenya, Tanzanya, Mısır, Gana gibi ülkeler balonlarımızı gördükten sonra talepte bulundu. Bu da firmamız ve ülkemiz adına güzel bir gelişme." dedi.

Firmanın Ruanda faaliyetlerini yürüten Atilla Türkmen ve sıcak hava balon pilotu Harun Coşkun Güllük de Afrika'da verdikleri hizmet ve uçuş güzergahıyla ilgili bilgiler paylaştı.

