Kapadokya'daki balonlar pandemi kurallarına uygun havalanıyor

Balon sepetine sosyal mesafe aralığına riayet edilerek alınan turistler, yaklaşık bir saat süren etkinlik boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri kuş bakışı izleyebiliyor.

Bölgede sıcak hava balon turu düzenleyen firmalara sağlık raporu ibraz ederek rezervasyon yaptıran turistler, sabah gün doğumu sırasında uçuş için hazırlanan balonlara ellerini dezenfekte ederek maskeli şekilde biniyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Mart'ta geçici olarak durdurulan sıcak hava balon turlarına 22 Ağustos itibariyle yeniden izin verildi.

Tura katılan Rus turist Asiyat Dalgatova, AA muhabirine, Kapadokya'da balon turuna katılmayı uzun süredir hayal ettiğini, bölgenin eşsiz güzelliklerini gökyüzünden izleyebildiği için kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Ülkesine döndüğünde arkadaşlarına Türkiye'ye gitmelerini ve Kapadokya'da balon turuna katılmalarını tavsiye edeceğini belirten Dalgatova, "Aslında yükseklik korkum var ama balon turuna katılmayı çok istiyordum. Bence balon turu çok güvenli. Gökyüzüne yükseldikçe çevredeki manzara daha da güzel oldu. Tekrar Kapadokya'ya gelmek ve yine balon turuna katılmak istiyorum." dedi.

Kırgız turist Halide Uzakbayeva ise daha önce arkadaş grubuyla geldiği Kapadokya'da balon turuna katılamadığı için bölgeyi yeniden gezi listesine aldığını kaydederek, "İki gün önce Kapadokya'ya geldim. Geçen yıl da buraya gelmiştim. Peribacaları arasında gezdim ama gökyüzünden görmek istediğim için balon turuna katıldım. Kapadokya çok güzel bir yer." şeklinde konuştu.

Sıcak hava balon pilotu Buket Aydınlık da turistlerin balon turuna katılmadan önce tedbirlere uymaları konusunda bilgilendirme yaptıklarını, etkinliğin sağlıklı şekilde sürdürülebilmesi için çalıştıklarını ifade etti.