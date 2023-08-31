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Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yapıldı

31.08.2023 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı bölgesinde bu yılın 8 ayında 700 sıcak hava balon uçuşu gerçekleştirildi.

Kapadokya'nın giriş kapısı Soğanlı'da bu yıl 700 sıcak hava balon uçuşu yapıldı

Birçok medeniyetin yaşadığı, kilise ve peribacalarının yer aldığı Soğanlı'da 2019'da hayata geçirilen sıcak hava balon turizmine talep artarak devam ediyor.

Günlük kalkış yapan balon sayısının 12'ye ulaştığı bölgede 2023 yılının ilk 8 ayında 700 uçuş yapıldı.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, Soğanlı'nın tanıtımı için son yıllarda yapılan çalışmaların meyvesini verdiğini söyledi.

Bölgenin geçmişte binlerce turist ağırladığını belirten Altıntaş, "Valimiz Sayın Gökmen Çiçek buraya çok önem veriyor. Göreve başladığı günden beri Soğanlı için gecesini gündüzüne kattı. Burada Büyükşehir Belediyesinin de çalışmaları var. Çevre düzenlemesi, altyapı çalışmaları yapıldı. Tarihi yapılar restore ediliyor. Yürüyüş yolları yapıldı. Günde 12 balonun havalandığı Soğanlı'ya ulaştık. 2023 yılında 700 uçuş yapıldı." diye konuştu.

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