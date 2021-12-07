Kapadokya'yı kasımda 242 bin 826 turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesini, kasım ayında 242 bin 826 turistin ziyaret ettiği bildirildi.

Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, peribacaları, kayadan oyma tarihi kilise, şapel ve manastırları, butik otelleri ve yeraltı yerleşim alanlarıyla dünyanın çeşitli yerlerinden ziyaretçi çeken Kapadokya'daki tarihi ve turistik merkezleri, geçen ay 98 bin 860'ı müze kartlı olmak üzere 242 bin 826 turist gezdi.

Kasım ayında turistlerin en çok ilgi gösterdiği alanların başında 73 bin 989 kişinin ziyaret ettiği Zelve Ören Yeri geldi.

Listede ikinci sırada 67 bin 88 turistin gezdiği Göreme Açık Hava Müzesi, üçüncü sırada ise 35 bin 194 ziyaretçi sayısı ile Kaymaklı Yeraltı Şehri yer aldı.

Bölgedeki müze, ören yerleri ve diğer turistik merkezleri geçen yılın aynı döneminde 87 bin 700 turist ziyaret etmişti.

