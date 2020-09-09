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Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist gezdi

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 09.09.2020 14:16 | Son Güncelleme

Kapadokya'yı "yeni normal"de 255 bin turist gezdi

NEVŞEHİR (AA) - Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan Kapadokya'daki müze ve ören yerlerini yeni normalde 255 bin 811 turist ziyaret etti.

Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, kilise ve şapelleri, yer altı yerleşim merkezleri ve sıcak hava balon turu başta olmak üzere alternatif tur seçenekleriyle ünlü Kapadokya, turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, yeni normalde ziyarete açılan bölgedeki turistik merkezleri haziran ayında 16 bin 791, temmuzda 80 bin 220, ağustos ayında ise 158 bin 800 turist gezdi.

Hacı Bektaş Veli Müzesi, son 3 aylık süreçte 70 bin 330 ziyaretçi ile en çok ilgi gösterilen alanların başında gelirken, listede ikinci sırada 68 bin 54 ziyaretçi ile Zelve Ören Yeri, üçüncü sırada ise 45 bin 540 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi yer aldı.

Kapadokya'daki müze ve ören yerleri, geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 387 bin 991 turist ağırlamıştı.

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