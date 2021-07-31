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  4. Kapak kızı oldu! Meryem Uzerli'nin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Kapak kızı oldu! Meryem Uzerli'nin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

31.07.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, L'Officiel dergisinin Fas baskısına kapak oldu. Verdiği iddialı pozlar ise sosyal medyayı sallamaya devam ediyor.

Kapak kızı oldu! Meryem Uzerli'nin göğüs dekoltesi sosyal medyayı salladı

Meryem Uzerli, Almanya'da çeşitli tiyatro oyunları ve televizyon filmlerinde oynayan, sıradan bir oyuncuydu. Hayatını değiştiren projenin Türkiye'de olabileceğine dair en ufak bir fikri de yoktu. Yarı Türk olduğu halde Türkçesi pek düzgün olmadığı ve Türklere benzemediği için Almanya'da Türklerle birlikte oynamıyordu. Ama efsane işlerden "Muhteşem Yüzyıl" dizisi için bu özellikleri tam da aranan şeylerdi. Hürrem Sultan karakteriyle bir fenomene dönüşen ünlü oyuncu, hayal bile etmediği bir şöhrete kavuştu. Dünyanın dört bir yanında gitgide büyüyen bir hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, "Muhteşem Yüzyıl"dan sonra dizilerde dikiş tutturamadı. Sinema ve reklam filmleriyle yürüyen oyuncu, özel hayatında ise büyük bir mutluluğa kavuştu. Sır gibi sakladığı ABD'li sevgilisinden ikinci çocuğunu doğuran Meryem Uzerli, bir yandan da yeni dizisi için hazırlanarak kariyerine odaklandı.

İddialı pozlar

Meryem Uzerli story

Ünlü oyuncu, setlere geri dönmeye hazırlanırken bir yandan da dergilere kapak olmaya başladı.

Meryem Uzerli

L'Officiel dergisinin Fas sayısına kapak olan Meryem Uzerli, iddialı pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

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Anahtar Kelimeler:
Meryem Uzerli
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