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Kapatılan gece kulübündeki Miss Uganda yarışması olay olmuştu! Esenyurt Belediyesi'nden çok konuşulacak organizasyon! Önce paylaştılar sonra sildiler

11.10.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıllarda da Esenyurt'ta bir gece kulübünde yapılan ve Türkiye'nin gündemine oturan Miss Uganda Güzellik Yarışması bir yıl aradan sonra geri döndü. Türkiye'deki Ugandalılar'ın yoğun olarak yaşadığı Esenyurt'taki yarışma bu sene ise bir kültür merkezinde yapıldı. Esenyurt Belediyesi de yarışmayla ilgili duyuru yaptı. Daha sonra tweet silindi.

Kapatılan gece kulübündeki Miss Uganda yarışması olay olmuştu! Esenyurt Belediyesi'nden çok konuşulacak organizasyon! Önce paylaştılar sonra sildiler

Doğu Afrika ülkesi Uganda'dan Türkiye'ye çalışmak ve okumak için gelenlerin yoğun olarak bulunduğu Esenyurt'ta çok konuşulacak bir güzellik yarışması düzenlendi. Geçtiğimiz yıllarda Esenyurt'ta kapatılan bir gece kulübünde yapılan Miss Uganda Güzellik Yarışması sonrasında emniyet ekipleri organizasyonu düzenleyen kişileri gözaltına almıştı.

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UGANDALI GÜZELLER JÜRİ KARŞISINDA

Esenyurt'taki Erol Üçok Kültür Merkezi'nde bu akşam yapılan Miss Uganda 2022 Güzellik Yarışması'nda çok sayıda kadın birinci olabilmek için jüri karşısına çıktı.

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Ülkemizde yaşayan Ugandalılar arasında yapılan yarışmada ilk üçe girenlere de çeşitli ödüller verilecek.

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BELEDİYE ÖNCE PAYLAŞTI SONRA SİLDİ

Yarışmayla ilgili de Esenyurt Belediyesi de Twitter'dan duyuru yaptı.

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İŞTE BELEDİYENİN SİLİNEN PAYLAŞIMI

Ancak belediyenin resmi hesabından paylaşılan yarışma duyurusu bir süre sonra silindi.

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2 YIL ÖNCE DE YAPILMIŞ TARTIŞMALARA YOL AÇMIŞTI

Esenyurt'ta ikincisi gerçekleşen Miss Uganda'nın ilk yarışması kamuoyunda tartışmalara yol açmıştı.
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Koronavirüs tedbirlerinin yoğun olarak uygulandığı 2020 yılının Kasım ayında bir gece kulübünde düzenlenen yarışmadan görüntüler sosyal medyada yayılmıştı.
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Korona tedbirlerinin hiçe sayıldığı bir ortamda yapılan yarışmada konser ve parti de verilmişti. Pandemi şartlarında organizasyon gerçekleştiren mekana 32 bin lira ceza kesilip 15 gün de kapatma cezası verilmişti.

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Esenyurt Uganda güzellik yarışması ele
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