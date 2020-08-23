Kapı kapı dolaşarak karantinadaki vatandaşları kontrol ediyorlar

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - İçişleri Bakanlığının "İzolasyon Tedbirleri" konulu genelgesi kapsamında oluşturulan Mahalle Denetim Ekipleri, saha çalışmalarını sürdürüyor.

Edirne'de, polis ile birer muhtar, din görevlisi ve apartman yöneticisinden oluşan ekipler, bulaşı olan ya da bulaş riski bulunan, karantinada evinde olması gereken vatandaşları kontrol ediyor.

Çalışma kapsamında oluşturulan 25 ekip, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak, izolasyon sürecinde olan vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor.

Karantina kararına uymayanlara, ekipteki polis tarafından Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan 3 bin 150 lira ceza ve adli işlem uygulanıyor.

- "Salgını hep birlikte, duyarlılıkla, önlemler alarak bitireceğiz"

Ekip üyesi Kocasinan Mahallesi Muhtarı Rahmi Kızmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın etkisinin duyarlılıkla azaltılabileceğini söyledi.

Tüm vatandaşların bu anlamda sorumluluk sahibi olduğunu belirten Kızmaz, "Mahallelerde oluşturulan denetim ekibiyle karantinada olan vatandaşların evlerinden çıkıp, çıkmadıklarını kontrol ediyoruz. Günlük olarak rapor tutuluyor. Salgını hep birlikte, duyarlılıkla, önlemler alarak bitireceğiz." diye konuştu.