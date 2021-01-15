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Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

15.01.2021 22:51 | Son Güncelleme:
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Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Akçay-Altınkum Mahallesi’nde bir sokak köpeği sitenin bahçe kapısındaki demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı.

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir sitenin bahçe kapısındaki demir korkuluklara sıkışan köpeği itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Akçay-Altınkum Mahallesi’nde bir sokak köpeği sitenin bahçe kapısındaki demir korkulukların arasından geçmeye çalışırken sıkıştı. Saatlerce mahsur kalan köpeği görenler, bir yandan yemek ve su verirken diğer yanda ise Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Gelen itfaiye ekibi, sokak köpeğini kurtardı. Sağlık durumu kötü olan yaralanan köpek, belediye veteriner ekiplerine teslim edildi.

Kapı korkuluklarından geçemedi, itfaiye kurtardı

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