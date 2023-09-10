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Kapıcılar Kralı'nın huysuz yöneticisiydi! Usta oyuncu Bilge Zobu'yu görenler tanıyamıyor! 'O kadar eziyetten sonra...'

10.09.2023 20:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeşilçam'ın huysuz ihtiyarı Bilge Zobu son haliyle gündem oldu. Kapıcılar Kralı filmindeki apartman yönetici emekli Albay Zafer karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı. 91 yaşında olan Zobu'nun bir videosu çok konuşuldu.

Yeşilçam'ın emektar oyuncusu Bilge Zobu yıllar sonra ortaya çıktı. Eşinin vefatından sonra oyunculuğu bırakan usta ismim son hali ise görenleri epey şaşırttı.

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Kemal Sunal ile rol aldığı Kapıcılar Kralı filmi ile izleyicilerde silinmez bir iz bırakan Bilge Zobu'nun her projesi çok beğenilmişti.
Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı Bilge Zobu'nun en bilinen filmleri arasındadır.

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Kameralardan uzak sade bir hayat yaşamayı tercih eden Zobu, uzun bir süre sonra görüntülendi. Bir seveninin Zobu'yu ziyaret etmesi ve videoya almasıyla birlikte usta oyuncunun son hali de ortaya çıkmış oldu.

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'ALBAYIM SİZE NE OLDU ALBAYIM'

Oldukça yaşlandığı görülen Bilge Zobu'ya kullanıcılardan 'O kadar eziyet ettin Abdi'ye, ne olacak şimdi?, 'Albayım size ne oldu Albayım', 'Çakı gibi askerdiniz', 'Sinirli ama tontondu hala aynı' gibi yorumlar geldi.

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Bilge Zobu ya da tam adıyla Mehmet Nuri Bilge Zobu 7 Eylül 1932, İstanbul doğumludur.

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Bilge Zobu'nun dayısı tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'dur. Ayrıca sinema oyuncusu Ayşe Melike Zobu'nun amcasıdır.

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1984-1985 sezonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesinde oynamaya başlayan ve 25 yıldır aralıksız sahnelenen Lüküs Hayat'da, o tarihten beri değişmeyen isimlerinden birisi oldu.

Tiyatro çalışmalarının yanı birçok sinema ve televizyon filminde de oynamış ve seslendirme yapmıştır.

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