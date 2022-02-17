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Kapıkule'de bir ayda 73 kilo 100 gram uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sınır kapısındaki operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda araçların gizli bölmelerine saklanan 73 kilo 100 gram uyuşturucu ile çeşitli kaçak eşyalar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, sınır kapısında şüpheli araçlar X-ray taramasından geçirildi ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

Bu kontrollerde bir tırın dorsesinin altında halatlarla bağlanmış poşetlerin içerisinde 13 kilogram esrar tespit edildi. Başka bir tırda yapılan aramada ise dorsesinin altına gizlenmiş 22 kilo 800 gram uyuşturucu bulundu.

Ekipler, kapalı devre kamera sistemiyle takip ettikleri bir kuryeyi 19 kilo 700 gram ağırlığında 75 bin uyuşturucu hapı, çalıştığı firmaya ait başka araca aktarmak isterken yakaladı.

Öte yandan, şüphe üzerine X-ray taramasına sevk edilen bir araç başka bir araca yanaşarak 16 kilo 500 gram kokaini aktarmak isterken gümrük muhafaza ekiplerince gözaltına alındı.

Gümrük sahasına gelen şüpheli bir araç, X-ray taramasına sevk edildiği esnada 1 kilo 100 gram uyuşturucuyu sahaya bırakıp kaçmak istediği esnada yakalandı.

Ayrıca tırların dorselerindeki yasal yüklerin arasına gizlenen çok miktarda tıbbi ilaç ve güneş gözlüğü, yüzlerce oto yedek parçası, binlerce elektronik sigara ile yüzbinlerce filtreli sigara kağıdı ve makaron ele geçirildi.

Son bir ayda gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

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