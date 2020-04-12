YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ordu
  4. Kapısına gelen kedi için sokağa çıktı

Kapısına gelen kedi için sokağa çıktı

ORDU HABERLERİ  | 12.04.2020 19:51 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sezin Akkan, evinin kapısına gelen sokak hayvanın rahatsızlandığını görünce yasağa rağmen veterinere götürerek onu tedavi ettirdi.Ünye’nin Gölevi Mahallesi’nde oturan 43 yaşındaki Sezin Akkan, evinin kapısında acıyla miyavlayan sokak kedisini içeri aldı.

Kapısına gelen kedi için sokağa çıktı

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan Sezin Akkan, evinin kapısına gelen sokak hayvanın rahatsızlandığını görünce yasağa rağmen veterinere götürerek onu tedavi ettirdi.
Ünye’nin Gölevi Mahallesi’nde oturan 43 yaşındaki Sezin Akkan, evinin kapısında acıyla miyavlayan sokak kedisini içeri aldı. Evinde bir süre sokak kedisini besleyen Akkan, kedinin uzun uzun miyavladığını ve ağrısının olduğunu tahmin ederek onu veterinere götürmek istedi. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini arayarak yardım isteyen genç kadın, ekipler eşliğinde ilçede görevli nöbetçi veteriner Ali Güngör’e getirdi. Güngör’ün ilk uyguladığı tedavi sonrası kedinin sadece ağzındaki ufak bir yaradan rahatsızlığı olduğu belirlemesinin ardından sokak kedisi Akkan’la ekipler eşliğinde evine götürüldü.

“Evin kapısındaydı içeri aldım”
Evinin kapısında acıyla miyavlayarak sesini duyduğunu söyleyen Sezin Akkan, ”Evde yemek yapıyordum. Bir anda kapının önünde bir kedi sesi duydum. Ardından eve alarak besledim fakat hiç sesini kesmedi. Rahatsızlığı olduğunu anlayınca sokağa çıkma yasağı olduğu için ekiplerden yardım istedim. Önce İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerini ve ardından Ordu Büyükşehir Belediyesi ekiplerini aradım. Gelen ekipler beni ve kediyi alarak veterinere götürdüler. Ve tedavi ettirdim” dedi.

“Ufak bir yarası var”
Sokak kedisinin ağzındaki ufak bir yaradan sancısının olduğunu söyleyen veteriner Ali Güngör ise, ”Sokak kedisini evine alan kardeşimizi duyarlılığı için kutluyorum. Kedimizin ağzında bulunan ufak bir yarasından dolayı sancısı var. Üç günlük bir tedavinin ardından sağlığına kavuşacak” diye konuştu.

Kapısına gelen kedi için sokağa çıktı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Lüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındıLüks rezidansa baskın! İranlı manken gözaltına alındı
Ceren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacakCeren Özdemir'in katili pazartesi günü hakim karşısına çıkacak

En Çok Okunan Yerel Haberler

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Polis ihbar üzerine baskın düzenledi

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Bolu, Düzce, Karabük ve Bartın'da "evde kal" çağrısına riayet ediliyor

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Sağlıkçılara "Sizlere hayat borçluyum" notu bırakan gençten "evde kal" çağrısı

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Emekli öğretmen korona virüs kurbanı oldu

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Eskişehir'de Kovid-19 testi pozitif çıkınca hastaneden kaçan kişiyi polis yakaladı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Kırklareli'nde "video laringoskop"un seri üretimine başlandı

Ordu Namaz Vakitleri 12 Nisan Pazar

İmsak
04:16
Sabah
05:47
Öğle
12:34
İkindi
16:15
Akşam
19:12
Yatsı
20:36

Ordu Nöbetçi Eczaneler12 Nisan Pazar

Arda Eczanesi
Altinordu
Dirim Eczanesi
Altinordu
Elif Eczanesi
Altinordu
İyi Eczanesi
Fatsa
Sena Eczanesi
Fatsa
Neva Eczanesi
Unye
Safa Eczanesi
Unye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Ordu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 50 kişi taburcu edildi

Ordu'da Kovid-19 tedavisi tamamlanan 50 kişi taburcu edildi

Ordu hız kesmiyor

Ordu hız kesmiyor

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da korona virüs uygulaması

Fatsa’da gıda işletmelerine ’korona virüsü’ denetimleri

Fatsa’da gıda işletmelerine ’korona virüsü’ denetimleri

Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Fatsa’da Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.