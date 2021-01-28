YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Muğla
  4. Kar gören Muğlalılar Corana’yı unuttu

Kar gören Muğlalılar Corana’yı unuttu

28.01.2021 01:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı.

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.
Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı. Corona virüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.
Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Şükürler olsun' 'Şükürler olsun'
Kan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylarKan donduran Pınar Gültekin cinayetinde yeni detaylar
1/

Muğla Namaz Vakitleri 28 Ocak Perşembe

İmsak
06:43
Sabah
08:06
Öğle
13:24
İkindi
16:09
Akşam
18:33
Yatsı
19:51

Muğla Nöbetçi Eczaneler28 Ocak Perşembe

İdil Eczanesi
Merkez
Sayın Eczanesi
Merkez
Akçaalan Eczanesi
Bodrum
Azim Eczanesi
Bodrum
Gümüşlük Eczanesi
Bodrum
Karya Eczanesi
Bodrum
Orfoz Eczanesi
Bodrum
Tümünü Göster
Muğla ECZANELER
Muğla ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Tekstil mağazasında düdüklü tencerenin patlaması sonucu çıkan yangında 1 kişi öldü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Meteorolojiden kar ve tipi uyarısı

Bağevi hırsızları yakalandı

Bağevi hırsızları yakalandı

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Başkan Atay, “Kullanılmayan kamu binalarına talibim”

Diğer Haberler

Muğla'da kar yağışı etkili oluyor

Muğla'da kar yağışı etkili oluyor

Marmaris’te yıllar sonra kar tanecikleri düştü

Marmaris’te yıllar sonra kar tanecikleri düştü

Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

Bodrum'da beton mikseri takip edilerek kaçak yapılaşma tespit edildi

Muğla'da 5 motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Muğla'da 5 motosiklet hırsızlığı iddiasıyla yakalanan şüpheli serbest bırakıldı

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Kar gören Muğlalılar Yılanlı dağına çıktı

Yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Yaylada mahsur kalan 15 kişi kurtarıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.