Kar gören Muğlalılar Corana’yı unuttu

Muğla’nın merkez ilçesi Menteşe’nin şehir merkezine çok nadir yağan kar lapa lapa yağınca Muğlalılar soluğu evlerinin bulunduğu sokak ve caddelerde aldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde yağan karın keyfini çıkaran Muğlalılardan bazıları caddelerde müzik eşliğinde kar keyfi yaşandı. Corona virüsü unutan vatandaşlar caddeyi boydan boya kartopu alanına çevirirken, araçtan yapılan müzik yayınına eşlik ederken, diğer tarafından kartopu oynadılar.

Müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan çoğunda maske bulunurken, bazı vatandaşlar maske takmayı unuttu.

