Kar nedeniyle zor durumda kalan yaşlı çift, misafirhaneye yerleştirildi

SİNOP (AA) - Sinop'un Erfelek ilçesinde yoğun kar nedeniyle evlerinin çatısı çökme tehlikesi bulunan yaşlı çift, ilçe merkezinde misafirhaneye yerleştirildi.

İlçeye bağlı Avlağısökü köyünde yaşayan 75 yaşındaki Nedim ve Hamide Aslan çiftinin tek katlı ahşap evlerinin çatısı, bölgedeki yoğun yağış sebebiyle karla doldu.

Aslan çiftinin İstanbul'da ikamet eden çocukları, anne ve babalarının sağlığından endişe ederek, durumu Kaymakamlık yetkililerine bildirdi.

Durumu öğrenen Kaymakam Burak Bozkurt Gürses, Jandarma ve Özel İdare ekipleriyle yaşlı çiftin yaşadığı köye gitti.

Kaymakam Gürses koordinesindeki ekiplerce bulundukları evden alınan ve zor şartlarla ilçe merkezine ulaştırılan Nedim ve Hamide Aslan çifti, Kaymakamlığa ait misafirhaneye yerleştirildi.

Gürses, vatandaşların yardım çağırısı üzerine hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Gördüğümüz tablo karşısında Nedim ve Hamide Aslan çiftinin evlerinde kalmalarına gönlümüz razı olmadı. Buraya ulaşmak biraz zor oldu ama olsun, onların duaları bizim için yeterli. Devletimiz her zaman vatandaşlarımızın yanında. Biz onların birer evladıyız." ifadesini kullandı.

