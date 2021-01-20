YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Kar temizliği için tüm ekipler seferber oldu

Kar temizliği için tüm ekipler seferber oldu

20.01.2021 13:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Zonguldak’ın Ereğli ilçe Belediyesi kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler tarafından kent merkezinde yaya yolları temizlenirken, donma olaylarına karşı yollar tuzlanıyor.
Kdz. Ereğli Belediyesi, Cumartesi akşam saatlerinden itibaren kentte etkisini sürdüren kar yağışına karşı mücadele çalışmalarında tüm araç ve ekipleriyle seferber oldu.
Yollarda iş makineleriyle devam eden temizleme çalışmasının yanında çarşı merkezi, Pazar yerleri başta olmak üzere yaya yollarında da kar küreme çalışmaları devam ediyor. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ellerinde küreklerle kaldırımlarda, yürüme güzergahlarında temizlik yapıyor. Ayrıca pazaryerleri ile çarşı içinde dükkanların önünden kar kütlelerinin kaldırılma çalışmalarına başlandı.
Ekipler, soğuk havanın eksi derecelerde seyretmesi nedeniyle donma olaylarına karşı sabahın erken saatlerinden itibaren ihtiyaç duyulan noktalarda tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Zonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin YürüdüZonguldaklı Kadınlar Özgecan İçin Yürüdü
1/

Zonguldak Namaz Vakitleri 20 Ocak Çarşamba

İmsak
06:37
Sabah
08:07
Öğle
13:09
İkindi
15:37
Akşam
18:00
Yatsı
19:25

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Çarşamba

Bozkurt Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Müge Eczanesi
Merkez
Okay Ayçiçek Eczanesi
Merkez
Yeditepe Eczanesi
Merkez
Zonguldak Eczanesi
Merkez
Didem Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

GÜNCELLEME - Mersin'de telef olan13 kedide zehirlenme bulgusuna rastlanmadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

AK Parti’nin İç Anadolu’daki tek kadın il başkanı mazbatasını aldı

Zabıtadan hurda araç denetimi

Zabıtadan hurda araç denetimi

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Kazada 2 yaşındaki Zeynep kurtarılamadı

Diğer Haberler

KESK’ten GMİS’e başsağlığı ziyareti

KESK’ten GMİS’e başsağlığı ziyareti

Belediye ekipleri küçük İrem’i hastaneye ulaştırdı

Belediye ekipleri küçük İrem’i hastaneye ulaştırdı

Kdz. Ereğli Belediyesi, terminalde bekleyen 300 yolcuya yemek dağıttı

Kdz. Ereğli Belediyesi, terminalde bekleyen 300 yolcuya yemek dağıttı

İtfaiye ekipleri çatı ve devrilen ağaçlara müdahale ediyor

İtfaiye ekipleri çatı ve devrilen ağaçlara müdahale ediyor

Gülüç’te kardan kapanan yollar açılıyor

Gülüç’te kardan kapanan yollar açılıyor

Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti

Diyaliz hastasının imdadına ekipler yetişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.