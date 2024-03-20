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Kar vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddiasıyla kuyumcu ve yanındaki 2 kişi yakalandı

İHA İHA
20.03.2024 11:59
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Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı.

Altınlarla birlikte kaçtığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bursa’da bir kuyumcu, kar payı vereceğini söyleyerek müşterilerinin altınlarını emanet aldı. Emanet aldığı altınlarla birlikte kaçan 3 şüpheliden Ö.K. ve İ.K. Bolu’da, M.K. ise Bursa’da yakalanarak gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde faaliyet gösteren kuyumcu İ.K. iddiaya göre, müşterilerine kar payı vereceğini söyleyip altın ve nakit para aldı. Geçtiğimiz hafta gece geç saatte içlerinde kuyumcunun sahibi İ.K.’nin de bulunduğu 3 kişi ellerinde çantalarla iş yerinden ayrıldı, bir daha da kuyumcu dükkanını açan olmadı. Paralarını almak için kuyumcuya gelen müşteriler iş yerinin birkaç gün boyunca açılmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube ekipleri, Ö.K. ve iş yeri sahibi İ.K.’yi Bolu’da, M.K.’yi ise Bursa’da yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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