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Kar ve sis nedeniyle Yahni Dağı'nda koyunlarıyla mahsur kalan çoban kurtarıldı

25.11.2021 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar ve sis nedeniyle Yahni Dağı'nda koyunlarıyla mahsur kalan çoban kurtarıldı

Kars'ta etkili olan kar yağışı ve sis nedeniyle yolunu kaybeden çoban ve 300 koyununa, köylüler, güvenlik korucuları, jandarma ve arama kurtarma ekiplerince 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nda ulaşıldı.

Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden hayvanlarını otlatmak için meraya çıkan Volkan Koçbay, aniden etkili olan kar yağışı sonrası köye geri dönmek istedi.

Kar ve sis nedeniyle yolunu kaybeden Koçbay, durumu ailesine bildirdi. Koçbay'ın ailesi durumu jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerine bildirdi.

Çoban ve sürüsünün son olarak Bulanık köyü yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Güvenlik korucuları ve köylülerin de traktörleriyle katıldığı arama çalışmasında Koçbay, 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı'nın yüksek kesimlerinde bulundu.

Bulanık köyü muhtarı Engin Kumaş, Koçbay'a eşlik ederek koyun sürüsünü güvenli bölgeye indirdi. Koçbay, jandarma ekiplerince Yahni Dağı eteklerinde ailesine teslim edildi.

Çoban Koçbay, gazetecilere, kötü bir gün geçirdiklerini ifade ederek, "Aniden kar yağdı, sonra sis bastı. Ben de yolumu kaybettim. Daha sonra yardım istedim, gelip beni kurtardılar, teşekkür ederim." dedi.

Bulanık köyü muhtarı Kumaş ise çoban ve sürünün kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmasına katıldıklarını bildirerek, "Akşam üstü köye giderken sürüyü Yahni Dağı eteklerinde gördüm. Bu bölgeyi bildiğim için kardeşimle atlara bindik izleri takip ettik ama biz de kaybolduk. Sisten önümüzü göremiyorduk. Tepeye geldiğimizde bir ses duyduk, çobanı bulduk çok şükür bir şey yok." diye konuştu.

Arama çalışmasına katılan sürü sahiplerinden Sezer Kaya da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 3-4 saat aradık, Allah'a şükürler olsun kazasız, belasız bulundu. Allah devletimize zeval vermesin. Jandarma ve diğer ekipler harekete geçti. Zorlu geceyi zaferle kazandık." ifadelerini kullandı.

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