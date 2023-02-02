Kar yağışı Adıyaman’da ulaşımı aksattı

Meteorolojinin kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Adıyaman’ın kuzeyinde akşam saatlerinde başlayan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Adıyaman’ın Sincik, Çelikhan, Gölbaşı, Tut, Besni ve Gerger ilçelerinde kar yağışı etkili oldu. Adıyaman şehir merkezi ve diğer ilçelerde de yağmur yağışı etkili oldu.

Kar yağışının olduğu bölgelerde özellikle köy yollarında ulaşım durdu. Birçok köy yolu ulaşıma kapanırken, kara yolları ağında bulunan Sincik-Arıkonak ve Sincik-Yarpuzlu yolları da tipi nedeniyle kapandı.

Ekipler gece boyu yolları ulaşıma uçmak için seferber oldu.

