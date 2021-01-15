YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kütahya
  4. Kar yağışı ağaç dikmeye engel olmadı

Kar yağışı ağaç dikmeye engel olmadı

15.01.2021 22:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı olmasına rağmen ağaç dikim çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Karlı ve soğuk havaya rağmen fidan dikmeye devam ediyoruz.

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde kar yağışı olmasına rağmen ağaç dikim çalışmalarının aralıksız devam ettiği bildirildi.

Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, yaptığı açıklamada, ’’Karlı ve soğuk havaya rağmen fidan dikmeye devam ediyoruz. Fidan temininde yardımcı olan ilçemizin sevilen iş adamlarından, Sefa Dülger’e ve fidanların dikiminde büyük emek sarf eden belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz. Ağaçlandırma çalışmalarımız kar yağsa da devam edecek. Yeşil bir Altıntaş için mücadelemiz aralıksız devam edecek’’ dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Valilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeliValilik duyurdu! Bir ilde eğitime kar engeli
1/

Kütahya Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:44
Sabah
08:12
Öğle
13:14
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:30

Kütahya Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Atakent Eczanesi
Merkez
Eylül Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Emet
Başol Eczanesi
Gediz
İnal Eczanesi
Simav
Polen Eczanesi
Tavsanli
Tümünü Göster
Kütahya ECZANELER
Kütahya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı

Köye halı saha yatırımı

Köye halı saha yatırımı

Emet Belediyesi’nden ’Kan kardeşliği projesi’

Emet Belediyesi’nden ’Kan kardeşliği projesi’

Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık kar manzarası

Tahtalı Yaylası’nda kartpostallık kar manzarası

Başkan, Atık Su arıtma Tesisi’ni inceledi

Başkan, Atık Su arıtma Tesisi’ni inceledi

Kütahya’da karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Kütahya’da karla mücadele ekipleri 24 saat esasına göre çalışıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.