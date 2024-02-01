Kar yağışı bitti etkisi sürüyor

Bartın’ın Ulus ilçesinde 4 gün öncesinde yağan kar yağışı nedeniyle her taraf beyaz örtü ile kaplanırken, bazı kesimlerde ise kar kalınlığı ise 40 santimetreyi aştı. Yaklaşık 238 metre rakımda bulunan Buğurlar Köyünün yarısında açan güneş ile kar erirken, dağın güney cephesinde ve zirveye yakın yerlerde ise halen daha 30 santimetreyi aşan kar kalınlığı bulunuyor. Köy içerisindeki yollar kar nedeniyle ulaşım sağlanamazken, evlerin çatılarında ve bahçelerinde kar halen duruyor. Buğurlar Köyü’nün yüksekte kalan ve Kiremli Dağı’nın zirvesine yakın bulunan Kurziler Mahallesi ve Kayraldı Mahallesi’nde halen kar etkisini sürdürürken, köyün güneş ve sıcakların etkili olduğu Merkez ve Düz Mahallerinde ise kar tamamen eridi.

Köylüler, yoğun karlı bulunan ve karın tamamen eridiği bölgeler arasındaki yaklaşık 10 metrelik alanda ise hem yaz hem de kış mevsimini bir arada yaşıyor. Köy sakinlerinden Mustafa Kurt, "Ulus Buğurlar köyü, ilçe merkezine 19 kilometre il merkezine 36 kilometre 328 metre yükseklikte bir köy. Doğası çok güzel. Burada kar yağışı biraz fazla etkili oluyor. Kuz yerlerde kar daha uzun süre kalıyor. Araçlar zaman zaman yolda kalıyor. Yolun bazı yerlerinde kar var, bazı yerlerinde yok. 10 metre yukarıdan kar başlıyor. 5 kilometre boyunca devam ediyor" diye konuştu.



