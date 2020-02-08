YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi

Kar yağışı dün gece hayatı olumsuz yönde etkiledi

VAN HABERLERİ  | 08.02.2020 11:04 | Son Güncelleme

Van’da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.Dün akşam saatlerde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattı.

Van’da dün akşam saatlerinden etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla 22.00 itibarı ile ulaşıma kapatıldı.
Dün akşam saatlerde etkili kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, Van-Çatak, Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi kar yağışı ve çığ tehlikesi dolayısıyla Van Valiliği 22.00 itibarı ile ulaşıma kapattı. Van Valiliği yaptığı bu 3 güzergahta kar yağışı ve çığ tehlikesi ile 7 Şubat 2020 tarihi saat 22.00 itibariyle ulaşıma kapatıldığını duyurdu. Kar yağışının durması ile Karayolları 11. Van Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından Kurubaş Geçidi ile Güzeldere Geçidi’nde yapılan kar temizleme çalışmaları ile yolu her iki yolu ulaşıma açtı. Ekipler, Van-Çatak yolunda da aralıksız çalışma yaparken, Kayaboğazı Mevkiinde yoğun fırtına ve tipiden dolayı sürücüler zor anlar yağıyor. Görentaş Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Van’dan çatak istikametine geçiş kar yağışı ve çığ tehlikesinden dolayı geçiş izni vermiyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panelVan’da “15 Temmuz’un Ruhu” konulu panel
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Şehitler için mevlit okutuldu helva dağıtıldı

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Başkan Erdoğan’dan sabah çıkarması

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

Erzincan’da silahlı kavga: 11 yaralı

MHP Malatya’da görev değişimi

MHP Malatya’da görev değişimi

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

ASKON’un 11. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı Adana’da gerçekleşti

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Bursa'da kafede çıkan kavgada iki kişi silahla yaralandı

Van Namaz Vakitleri 8 Şubat Cumartesi

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:26
İkindi
15:16
Akşam
17:42
Yatsı
19:00

Van Nöbetçi Eczaneler 8 Şubat Cumartesi

Herdem Eczanesi
Ipekyolu
Nehir Eczanesi
Ipekyolu
Pınar Eczanesi
Ipekyolu
Sevgi Eczanesi
Ipekyolu
Sanat Eczanesi
Baskale
Saki Eczanesi
Caldiran
Burak Eczanesi
Catak
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması

AK Parti’li Arvas’tan ‘Bahçesaray’ açıklaması

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Nehir'in babası: yaşadığını bileyim yeter

Nehir'in babası: yaşadığını bileyim yeter

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Babasının siper olduğu Seda kurtarılamadı

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Felaketin bilançosu her geçen saat artıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.