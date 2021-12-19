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Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

19.12.2021 23:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kar yağışı nedeniyle Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımda güçlük yaşanıyor

ÇORUM (AA) - Çorum'da etkili olan kar yağışı, Samsun-Ankara kara yolunda ulaşımın aksamasına neden oldu.

Kentte akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, şiddetini artırdı.

Orta Karadeniz'i İç Anadolu Bölgesi'ne bağlayan Samsun-Ankara kara yolunun Çorum sınırları içinde kalan bazı bölgelerinde sisle birlikte etkili olan kar yağışı, kazalara neden oldu.

Görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü Çorum-Samsun kara yolu Eskice Kavşağı yakınlarında, 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansta tedavi edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolun ulaşıma kapanmasını önlemek için denetimlerini artırdı.

Karayolları Şube Müdürlüğü ekipleri de karla kaplanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor. İş makineleriyle yolu açık tutmak için çabalayan ekipler, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını da sürdürüyor.

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