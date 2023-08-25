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KARA BELA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi?

25.08.2023 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kara Bela filmi ile ilgili araştırmalar filmin Star TV yayın akışı listesinde yer almasıyla birlikte hız kazandı. Erkan Kolçak Köstendil, Cengiz Bozkurt, Cihan Ercan ve Seda Bakan'ın başrolü paylaştığı film BKM yapım imzalı. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi? Ayrıntılar haberimizde...

Kara Bela filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak edildi. Çukur dizisiyle büyük çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil filmde başrol oyuncularından biri. Kara Bela filminin yönetmenliğini Leyla ile Mecnun dizisiyle adını duyuran Burak Aksak yapıyor. İşte Kara Bela filmi ile ilgili detaylar ve Star TV yayın akışı...

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca arabasına aldığı insanlar yüzünden hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

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KARA BELA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cengiz Bozkurt
Seda Bakan
Erkan Kolçak
Cihan Ercan
Tarık Ünlüoğlu
Berat Yenilmez
Hasibe Eren
İştar Gökseven
Erdal Tosun
Hakan Salınmış
Sadi Celil Cengiz
Benian Dönmez
Seda Telciler
Zihni Göktay
Zerrin Sümer

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STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş
09:00 Kiralık Aşk
10:30 Çöp Adam
12:30 Yalı Çapkını
15:30 Ömer
19:00 Star Haber
20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)
22:15 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
00:45 Kara Bela (Yerli Sinema)
03:00 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)
05:20 Sefirin Kızı

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