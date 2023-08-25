KARA BELA FİLMİ KONUSU VE OYUNCULARI! Kara Bela filmi konusu nedir, oyuncuları kimdir? Film nerede çekildi?

Kara Bela filmi konusu, oyuncuları ve çekim yerleri merak edildi. Çukur dizisiyle büyük çıkış yakalayan Erkan Kolçak Köstendil filmde başrol oyuncularından biri. Kara Bela filminin yönetmenliğini Leyla ile Mecnun dizisiyle adını duyuran Burak Aksak yapıyor. İşte Kara Bela filmi ile ilgili detaylar ve Star TV yayın akışı...

KARA BELA KONUSU

Hayatı hep kuralına göre yaşamış Kudret’in düzeni yaşadığı sürpriz olaylarla tepetaklak olur. O da çok sevdiği arabasına atlayıp Antep’e doğru yola çıkar. Yolculuk boyunca arabasına aldığı insanlar yüzünden hem arabasının hem de Kudret'in başına gelmeyen kalmaz. Kudret yüzlerce kilometrenin sonunda hem dostluğun önemini keşfedecek hem de kuralsız yaşamın keyfini öğrenecektir.

KARA BELA FİLMİ OYUNCU KADROSU

Cengiz Bozkurt

Seda Bakan

Erkan Kolçak

Cihan Ercan

Tarık Ünlüoğlu

Berat Yenilmez

Hasibe Eren

İştar Gökseven

Erdal Tosun

Hakan Salınmış

Sadi Celil Cengiz

Benian Dönmez

Seda Telciler

Zihni Göktay

Zerrin Sümer

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Erkenci Kuş

09:00 Kiralık Aşk

10:30 Çöp Adam

12:30 Yalı Çapkını

15:30 Ömer

19:00 Star Haber

20:00 Kara Bela (Yerli Sinema)

22:15 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

00:45 Kara Bela (Yerli Sinema)

03:00 Kızgın Ateş (Yabancı Sinema)

05:20 Sefirin Kızı



