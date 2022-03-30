Kara Tahta dizisi Irmak karakteri Miray Daner kimdir? Miray Daner aslen nereli, kaç yaşında ve sevgilisi kimdir?

Kara Tahta dizisinin Irmak'ı Miray Daner ile ilgili sorgulamalar yapılıyor. TRT1'in yeni dizisi Kara Tahta bu akşam ilk bölümü ile ekrana gelecek. Sevilen dizide rol alan Miray Daner'in yaşı ve memleketi gibi konular da merak ediliyor. Peki Kara Tahta'da Irmak'ı canlandıran Miray Daner kimdir?

KARA TAHTA IRMAK KARAKTERİ MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Naz Daner 15 Ocak 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk oyuncudur. Oyunculuğa 7 yaşında başlamış olan Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynamıştır.

Daha önce Dersimiz Atatürk filminde Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır. İlk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanmakta olan Zil Çalınca dizisinde yaşamıştır. Sonrasında ise Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandırmıştır ve asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır.

Daner, ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin de kuzenidir.

MİRAY DANER'İN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Miray Daner'in daha önce oyuncu Kubilay Aka ile birlikte olduğu biliniyordu. Genç oyuncunun şimdilerde ise Sibel Can'ın oğlu Oğulcan Engin ile beraberlik yaşadığı biliniyor.

MİRAY DANER'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

2008 1 Kadın 1 Erkek Zeynep (çocukluğu) Leyla Yaman 1 (98.bölüm)

2008 Bez Bebek Oyuncak Nergis Serpil Kutça 1 (53.bölüm)

2009-2011 Papatyam Gonca Bora Tekay 1-121

2012 Zil Çalınca Duygu Yağız Alp Akaydın 1-40

2012 Zil Çalınca Avı Miray Kerem Çakıroğlu 1

2012-2013 Merhaba Hayat Dünya Kerem Çakıroğlu 1-10

2013-2015 Medcezir Beren Beylice Ali Bilgin 1-77

2016-2018 Vatanım Sensin Hilal Taylan Biraderler 1-59

2018-2019 Bir Litre Gözyaşı Cihan Yürekli Serhat Şahin 1-15

2022- Kara Tahta Irmak Ender Mıhlar 1-

