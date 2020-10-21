Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hadımköy-Mahmutbey Batı kavşaklarında üstyapı onarım ve yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Bu nedenle her gün 22.00-06.00 saatlerinde otoyolun İstanbul yönü trafiğe kapatılarak, sürücüler diğer istikamete yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Pozantı kavşakları 2. kilometresinde Ankara Niğde Otoyolu'na bağlantı kavşağı yapım çalışmaları devam ediyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde tek şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

TEM Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında derz yenileme çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle ağır taşıt sürücüleri her iki yönde D-100 kara yoluna yönlendirilirken, hafif taşıt sürücüleri İstanbul istikametini kullanabiliyor.

Bursa Çevre Otoyolu'nun Yıldırım-Bursa Doğu kavşakları 12. kilometresinde (Barakfakih mevkisi) hızlı tren yapım çalışmaları kapsamında viyadük imalatı dolayısıyla her iki yönde şerit daraltmasına gidilerek, ulaşım kontrollü sürdürülüyor.