Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağa-Dörtdivan kavşakları 2-3. kilometrelerinde heyelan ıslahı ve üstyapı onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun İstanbul-Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

TEM Otoyolu'nun Saray-Çorlu kavşaklarında alt geçit yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Birecik-Şanlıurfa kavşakları 6-10. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu nedenle otoyolun Gaziantep istikametinde 3 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşıma her iki yönden kontrollü izin veriliyor.

Kızılcahamam-Ankara yolunun 33-35. kilometrelerinde üst geçit ve köprülü kavşak yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım servis yollarından devam ediyor.

Torbalı-Ödemiş yolunun 52-60. kilometrelerinde bölünmüş yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.