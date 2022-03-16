Kara yolunda parçalanmış lastikle ilerleyen kamyon şoförünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde, parçalanmış lastikle kara yolunda ilerleyen kamyon şoförünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Karadeniz kentlerini İstanbul'a bağlayan D-100 kara yolunun Kemikli rampalarında parçalanmış lastikle ilerleyen tırı gören vatandaşlar korna çalarak şoförü uyardı.

Uyarılara aldırmayan hurda yüklü kamyonun şoförü, yoluna devam etti.

Tehlikeli yolculuk, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



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